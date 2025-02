Solo con PrivateVPN hai 36 mesi di servizio a poco più di 2 euro al mese

Ti serve una VPN? Questa è l'occasione giusta: con PrivateVPN non solo puoi navigare in totale sicurezza e senza restrizioni, ma grazie alla promo attiva puoi ottenere 12 mesi di abbonamento + 24 mesi extra a poco più di 2 euro al mese, con uno sconto dell'85%.

PrivateVPN: un servizio ricco di vantaggi

Negli ultimi tempi, PrivateVPN ha fatto sicuramente parlare di sé grazie ai suoi vantaggi: connessioni ad alta velocità, crittografia avanzata e politica di zero log sono soltanto alcuni. A ciò si aggiungono 200 server in 63 Paesi, per accedere senza limiti a tutti i contenuti con restrizioni geografiche e crittografia AES-256 bit di livello militare.

Tutti i piani sono equipaggiati con banda illimitata e connessioni ottimizzate per lo streaming, il gaming e il download, mentre l'app è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi: Windows, Mac, iOS, Android e Linux, può essere installato anche direttamente sul router di casa. Non c'è bisogno di una conoscenza tecnica specifica e, in ogni caso, avrai sempre disponibile il supporto 24/7 di PrivateVPN.

È disponibile, per il momento, un'offerta interessante: 12 mesi + 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto pari all'85%. Davvero un'ottima opportunità, considerando il fatto che la maggior parte dei servizi VPN non offre così tanti mesi di servizio a un prezzo così contenuto. Abbonati subito a PrivateVPN: se non sei soddisfatto, puoi sempre usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.