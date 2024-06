Snipping Tool: nuove funzionalità su Windows 11 Canary e Dev

Microsoft ha recentemente rilasciato la nuova build 26231 di Windows 11 per i membri Insider del canale Canary. Inoltre, l’azienda ha anche reso disponibile una nuova versione dello Snipping Tool (strumento di cattura) per i membri Windows Insider, canali Canary e Dev. Nel blog Windows che ha annunciato la build nel canale Canary Channel Insider, Microsoft ha aggiunto un paragrafo e uno screenshot del nuovo aggiornamento dello strumento di cattura: “Stiamo lanciando un aggiornamento per lo Snipping Tool (versione 11.2405.24.0 e successive) per Windows Insider nei canali Canary e Dev. Questo introduce il salvataggio automatico per le registrazioni dello schermo e funziona allo stesso modo del salvataggio automatico degli screenshot. Le tue registrazioni verranno automaticamente salvate nella cartella Registrazioni schermo (all'interno della cartella Video). Puoi scegliere di disattivare questa opzione nelle impostazioni dello Strumento di cattura”.

Snipping Tool: le altre funzionalità introdotte per su Windows 11

Microsoft è stata piuttosto impegnata ad aggiungere nuove funzionalità alla sua app Snipping Tool affinché gli insider potessero provarle. Proprio negli ultimi mesi ha incluso il supporto per aggiungere forme agli screenshot. Ad aprile ha annunciato invece l’arrivo delle emoji. A maggio ha poi aggiunto un modo per consentire all'app di rilevare eventuali codici QR che potrebbero apparire negli screenshot. Ciò consente agli utenti di poter accedere a quel collegamento sul proprio PC in modo semplice. Più di recente, l'app Strumento di cattura è stata aggiornata in modo che possa utilizzare il motore di ricerca Bing per eseguire una ricerca visiva delle immagini che potresti avere nello screenshot generato nell'app.

Come per le build di Windows 11 per i membri Insider, a Canary e Dev Insider viene chiesto di fornire feedback per questa nuova versione dello strumento di cattura. Questo può essere inserito nell'hub di feedback, che si trova in App e poi Strumento di cattura. Ad oggi l’azienda di Redmond non ha indicato quando questa nuova versione diventerà generalmente disponibile per tutti gli utenti di Windows 11. Tuttavia, è probabile che ciò avverrà entro la fine dell’anno in corso.