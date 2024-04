Lo Strumento di cattura di Windows 11 includerà presto le emoji

Microsoft sta lavorando a nuove funzionalità per l'applicazione predefinita per l'acquisizione di screenshot di Windows 11, lo Strumento di cattura (chiamato anche Snipping Tool). L'app consentirà presto agli utenti di aggiungere emoji ai propri screenshot, rilevare codici QR ed eseguire correzioni HDR dopo aver acquisito screenshot sui monitor HDR. La possibilità di aggiungere emoji agli screenshot nell'app Strumento di cattura si unirà alle forme e ai moduli introdotti di recente. Oltre a disegnare quadrati, cerchi, linee e frecce, lo Spipping Tool offrirà agli utenti un set apparentemente limitato di emoji per ravvivare gli screenshot e renderli un po' più divertenti. Tra queste è possibile trovare emoji come stelle, cuori, occhi, pollice su/giù e altro ancora.

Some new features/changes are coming to Snipping Tool soon. The recently introduced shape annotations feature will let you add emoji to your captures: pic.twitter.com/zdQEFUy0BH — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) April 10, 2024

Strumento di cattura: come funziona la lettura dei codici QR su Windows 11

Un'altra grande aggiunta imminente allo Strumento di cattura è il supporto del codice QR. Windows 11 avrà finalmente un lettore QR integrato sullo schermo. Ciò è una grande comodità, poiché evita agli utenti la necessità di tirare fuori il telefono ogni volta che desiderano scansionare un codice QR. Tale funzionalità sarà molto semplice da utilizzare. Quando è presente un codice nella schermata, basterà effettuare uno screenshot con lo Snipping Tool. In pochi istanti verrà mostrato un pulsante "QR code" nell'angolo in basso a destra. Basterà cliccarvi sopra e si aprirà il link a cui il codice QR reindirizza.

Infine, lo Strumento di cattura consentirà anche di correggere gli screenshot acquisiti sui monitor HDR. Ciò sarà essenziale per migliorare il loro aspetto sui display SDR. Le build di anteprima di Windows 11 hanno ricevuto il supporto per gli sfondi HDR circa un anno fa. Tuttavia, tale funzionalità dovrebbe essere disponibile nel canale stabile a partire dall’attesissima versione Windows 11 24H2. Infine, bisogna ricordare che Microsoft non ha ancora annunciato nessuno di questi cambiamenti. Quanto descritto in precedenza è infatti frutto di indiscrezioni. Tuttavia, un rilascio pubblico nel programma Windows Insider non dovrebbe richiedere troppo tempo. Per saperne di più bisognerà infatti attendere ancora qualche altra settimana o mese.