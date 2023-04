SiteGround: dominio gratuito e sito WordPress a meno di 2 euro al mese

Aprire un sito Web è il sogno di molte persone.

Che si tratti del più semplice dei blog personali o di un sito vetrina per promuovere la propria attività/hobby, questa è necessità risulta piuttosto comune.

A frenare i novelli webmaster, però, sono fattori come il costo di domini e soprattutto dell'hosting. Trovare una "casa" adeguata per il proprio sito, infatti, non è semplice.

Serve un provider in grado di assicurare prestazioni adeguate e una degna protezione rispetto alle tante potenziali minacce del Web. Il tutto, come già accennato, cercando di mantenere i costi contenuti.

Eppure, anche grazie ad alcune promozioni, oggi è possibile ottenere dei piani hosting adeguati su uno dei provider più famosi e apprezzati dell'intero settore.

Dominio gratis e spazio per il tuo sito Web al costo di un caffè al mese

SiteGround è una delle aziende mondiali più famose nel settore hosting.

I suoi piani includono il dominio gratuito e la possibilità di realizzare un sito Web su CMS WordPress (la piattaforma più diffusa online) a costi più che accessibili.

Nello specifico, la sottoscrizione StartUp propone all'utente 10 GB di spazio e una serie di vantaggi come:

SSL gratuito

Backup giornalieri

CDN gratuita

Email gratuite

Email Migrator gratuito

Gestione WordPress

Caching

Database illimitati

Il tutto gestito attraverso server che funzionano con energia rinnovabile bilanciata al 100% e con garanzia di rimborso a 30 giorni dalla sottoscrizione.

Di fatto, StartUp è la soluzione ideale per chi vuole realizzare un piccolo sito vetrina o gestire un piccolo progetto online.

E per quanto riguarda i costi? Grazie alle attuali promozioni, il piano proposto da SiteGround risulta anche alquanto conveniente.

Stiamo infatti parlando di uno sconto dell'84%, il che si traduce con tutti i vantaggi di StartUp per soli 1,99 euro al mese.

In pratica, è possibile gestire in tutto e per tutto un sito Web spendendo poco più di un caffè al mese.

