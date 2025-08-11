Sicurezza online senza compromessi anche in vacanza: ecco l'offerta di Surfshark

Dopo aver già letto numerosi articoli in rete al riguardo, vi state finalmente interessando alla questione sicurezza online anche in vacanza, soprattutto in previsione di un viaggio all'estero. Innanzitutto confermiamo tutto: sì, esiste un problema di sicurezza quando ci si connette al Wi-Fi pubblico, la tipologia di rete più diffusa negli hotel e in aeroporto.

Il problema nasce dal fatto che è una rete non protetta: vi possono accedere tutti, ma proprio fra quei tutti si possono nascondere anche hacker e utenti malintenzionati, interessati non tanto a navigare quanto a sottrarre i dati personali e delle carte di credito degli utenti collegati.

La situazione è questa, quindi, e il rimedio più efficace è quello che probabilmente avrete già letto: l'utilizzo di una VPN. Acronimo per virtual private network, che letteralmente significa rete privata virtuale, la VPN nasconde l'indirizzo IP dei suoi utenti, rendendo la loro attività sul web invisibile agli occhi dei cybercriminali.

Poi sì, vi confermiamo anche che l'utilizzo di un tool di questo tipo è alla portata di tutti, anche di chi non hai mai prima d'ora utilizzato una VPN. Tutto quello che bisogna fare è attivare il servizio, scaricare l'app sul proprio dispositivo (lo stesso con cui ci si collega alla rete Wi-Fi di hotel e aeroporto) e connettersi a un server VPN con un tap.

Un ulteriore vantaggio offerto dalla VPN riguarda lo sblocco della visione dei contenuti in streaming. Dovete sapere infatti che gli eventi sportivi, le serie e i programmi televisivi sono bloccati dai provider di rete se ci si collega al di fuori del proprio Paese di residenza. Grazie a una VPN è possibile aggirare in tutta semplicità il blocco geografico, simulando una connessione dall'Italia.

Detto questo, segnaliamo che in questi giorni i piani di due anni di Surfshark VPN sono in offerta a partire da 1,99 euro al mese, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Tra gli addetti ai lavori, Surfshark è riconosciuto come uno dei fornitori VPN migliori in assoluto a livello internazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.