SelfyConto: canone zero per 12 mesi e carta di debito inclusa

SelfyConto offre un conto corrente online progettato per offrire praticità e convenienza in ogni transazione finanziaria.

Questo conto corrente proposto da Banca Mediolanum include gratuitamente una serie di servizi, è completamente digitale e si può aprire online in pochi minuti.

Zero canone per 12 mesi e per gli under 30

SelfyConto offre zero canone di tenuta conto per tutti i nuovi clienti per i primi 12 mesi e per i più giovani, quest' offerta si estende fino ai trent'anni. Al termine del periodo promozionale il canone diventa di 3,75€ al mese, azzerabile in via promozionale.

Carta di Debito inclusa

SelfyConto include nella sua offerta anche una carta di debito a canone zero, contactless ed ecosostenibile realizzata in PVC 100% riciclato, che può essere utilizzata per gli acquisti online e fisici, anche da smartphone. Inoltre, sono disponibili su richiesta carte di credito e prepagate, tutte con varie opzioni di personalizzazione. Tutte le carte sono contactless e compatibili con i sistemi digitali come Apple Pay e Google Pay.

Servizi bancari gratuiti

Il conto include a costo zero bonifici online, addebiti utenze, pagamenti di bollettini postali e ricariche telefoniche. Inoltre, i prelievi dagli ATM in area euro non comportano alcun costo aggiuntivo.

Accesso facile con l'App Mediolanum

Un'altra delle caratteristiche di SelfyConto è l'accesso tramite l'App Mediolanum. Con un semplice tocco, è possibile accedere a tutti i servizi bancari, controllare i saldi e monitorare le transazioni ovunque ci si trovi.

Servizi aggiuntivi per ogni esigenza

Infine, SelfyConto non si limita alla gestione di base delle finanze. Offre una vasta gamma di servizi aggiuntivi, come Selfy PayTime per rateizzare le spese, SelfyCare LifeProject per proteggere i tuoi progetti di vita e SelfyShop per acquistare prodotti a catalogo con finanziamenti agevolati.