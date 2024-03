SelfyConto Banca Mediolanum: per te interessi al 5%

SelfyConto di Banca Mediolanum è decisamente un'opzione eccellente per chi desidera un conto corrente online con gestione completamente digitale e numerosi vantaggi. Inoltre, il conto smart è pensato per i giovani e coloro che amano avere il controllo completo delle proprie finanze.

SelfyConto Banca Mediolanum: i dettagli

SelfyConto offre un canone zero per il primo anno ed anche la possibilità di apertura tramite spid. Questo conto corrente digitale consente di gestire tutte le operazioni bancarie online, garantendo agli utenti un'ampia autonomia. Fa parte del mondo Selfy, che propone prodotti di risparmio, credito e protezione, nonché servizi come il SelfyCredit Instant e il SelfyShop.

Il SelfyConto si rivela particolarmente conveniente per i giovani sotto i 30 anni, per i quali è completamente gratuito. È inoltre interessante il tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi, un aspetto che può rappresentare un incentivo significativo per l'apertura di questo tipo di conto.

In pratica, ogni risparmio prende valore con questo conto corrente smart. Il conto include una carta di debito MasterCard da utilizzare sai per gli acquisti ONLINE sia presso esercenti fisici senza alcuna commissione. Inoltre, con soli 12 euro all'anno puoi richiedere la tua carta di credito personalizzabile con foto personale e colore preferito.

In sintesi, questo conto si contraddistingue come una soluzione moderna e versatile, perfetta soprattutto per coloro che cercano un'alta facilità di gestione attraverso dispositivi digitali. Con politiche di canoni vantaggiose per gli Under 30 e interessi sulle somme vincolate, si presenta come un'opzione convincente per i giovani e per chiunque sia alla ricerca di un conto corrente innovativo e conveniente. Quindi, se desideri un conto corrente che sia in sintonia con le tue esigenze digitali e offra vantaggi economici, il SelfyConto potrebbe essere la scelta perfetta per te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.