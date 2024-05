Revolut: viaggia nel mondo con la carta Premium

Nella frenetica società moderna, chi non desidererebbe un servizio che rende la gestione finanziaria più comoda, efficiente e ricca di bonus? È qui che entra in gioco la carta Premium di Revolut, un vero e proprio game-changer nel mondo dei servizi bancari. La grande novità attuale è che puoi provarla gratuitamente per 3 mesi.

Carta Premium di Revolut: il compagno di viaggio migliore

Revolut trasforma completamente il modo in cui interagiamo con il nostro denaro. Immagina di avere una carta di pagamento completamente personalizzabile: puoi scegliere il design che più ti piace e che rappresenta la tua personalità, dando un tocco di stile ad ogni transazione.

Ma non è solo una questione di estetica. Questa carta offre funzionalità superiori, in quanto garantisce l'accesso a un servizio clienti prioritario, disponibile 24/7.

Se ami viaggiare, la carta elimina ogni stress legato ai tassi di cambio: puoi convertire denaro in oltre 29 valute diverse senza commissioni durante la settimana. Riceverai anche cashback su alloggi prenotati, accesso a sconti in numerose lounge aeroportuali, e una copertura assicurativa di viaggio inclusa. Sorpresa: c'è anche il servizio SmartDelay che ti offre accesso gratuito alla lounge in caso di voli in ritardo.

Inoltre, se ti piace investire il tuo denaro, Revolut ti apre le porte agli investimenti senza commissioni, con fino a cinque operazioni di trading di azioni al mese gratuite e tariffe ridotte su materie prime e criptovalute.

Parliamo della promozione attuale: tre mesi di servizi gratuiti. Come aderire? Entra nella pagina dedicata all’offerta, inserisci il numero di telefono, clicca sul link che hai ricevuto via SMS, scarica l’app Revolut ed effettua l’upgrade a Premium.

Ti consigliamo di aderire all'offerta sulla carta Premium di Revolut prima possibile, perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Non perderti questa grande opportunità!





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione