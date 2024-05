Conto Hype: entra nel futuro con tecnologia e sicurezza al top

Con Hype sei già nel futuro della gestione delle finanze personali. Il Conto HYPE Premium e HYPE Standard, ciascuno progettato per soddisfare diverse necessità e stili di vita rappresentano soluzioni per chi guarda avanti: ecco come funzionano e perché sempre più persone li stanno scegliendo.

Perché il conto Hype è così incredibile?

ll Conto HYPE Premium, è la scelta perfetta se vuoi un'esperienza bancaria di livello superiore, soprattutto se decidi di approfittare del codice promozionale "CIAOHYPER" per ottenere un bonus di benvenuto di 25€.

Con HYPE Premium, potrai godere di transazioni globali senza costi aggiuntivi, ideale se viaggi spesso e sei stufo delle tariffe di cambio. La carta World Elite Mastercard ti offre accesso a vantaggi esclusivi come ingressi nelle lounge aeroportuali e offerte speciali, elevando ogni tuo viaggio a un'esperienza di classe superiore. In più, il supporto prioritario via WhatsApp garantisce una risposta rapida ed efficiente a ogni tua richiesta, mentre il pacchetto assicurativo ti offre tranquillità in ogni situazione, da viaggi a acquisti, coprendo anche i furti agli sportelli ATM.

Se invece stai cercando una soluzione più accessibile, il Conto HYPE Standard è l'opzione che fa per te, senza canone mensile è ottimo per studenti e giovani professionisti. Potrai usufruire di carte fisiche e virtuali per fare acquisti online in totale sicurezza e gestire le tue finanze direttamente dallo smartphone attraverso un'app innovativa, che include funzionalità avanzate come il setting di budget personalizzabili e notifiche di spesa in tempo reale.

Entrambi i conti HYPE offrono promozioni e possibilità di ottenere cashback tramite l'app, garantendo una gestione del conto intuitiva e sicura, con opzioni di ricarica e bonifico che rendono ogni transazione semplice e veloce. Per approfondire ti invitiamo a cliccare il pulsante qui sotto e scegliere la configurazione che meglio si adatta alle tue esigenze.

Cosa stai aspettando ancora? Visita il sito di HYPE oggi e scopri come questi conti possono catapultarti nel futuro della gestione finanziaria.





