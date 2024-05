Fantastici premi con SelfyConto Mediolanum per chi apre oggi il conto

Quanti anni hai? Se sono meno di 30, e non hai ancora un conto bancario, ti consigliamo SelfyConto di Banca Mediolanum, che offre anche dei fantastici premi a tutti i nuovi clienti. I vantaggi con questo conto sono reali: niente canone mensile fino al compimento del 30° compleanno e gestione del denaro smart grazie all’app Mediolanum o all’home banking.

SelfyConto Mediolanum: i fantastici premi per chi apre il conto

Partiamo dal canone zero per parlare di SelfyConto. È tale per gli Under 30 fino al 30 compleanno, mentre per tutti gli altri soltanto per 12 mesi. Se, ad esempio, hai 18 anni, per 12 anni non pagherai il canone. Considerando che normalmente è di 2,75 euro al mese, fatti un po' il conto di quanto risparmieresti.

Con il conto avrai anche la carta di debito MasterCard gratuita, che ti consente di prelevare senza commissioni nell’Eurozona. Gli acquisti online e nei negozi fisici con la carta? Gratuiti anche quelli. Poi hai la sicurezza garantita da Mediolanum, uno dei gruppi più solidi e affidabili in Europa alle tue spalle. l’apertura del conto? Facile, veloce e completamente digitale. Se hai lo SPID, lo diventa ancora di più.

È arrivato il momento di parlare dei fantastici premi messi in palio da Mediolanum. Se apri il conto entro il 31 maggio, potrai vincere i seguenti dispositivi:

Samsung Galaxy A25 5G ;

; Microsoft Xbox Serie S 512Gb;

Samsung Smart Monitor M5;

Apple AirPods di 3a generazione.

C’è anche in palio un Buono Regalo Amazon.it da 150€, da spendere sull’e-commerce. È un’occasione da non perdere sotto tutti i punti di vista. Canone zero e premi ti aspettano se apri SelfyConto entro il 31 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.