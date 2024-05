Conto Arancio: super vantaggi se apri entro l'11 maggio

Con il Conto Arancio ING puoi trasformare il modo in cui gestisci i tuoi fondi. Questo conto ha un tasso di interesse lordo annuo del 5% sulle somme vincolate per 12 mesi, uno dei più alti del mercato, oltre a tutta una serie di vantaggi che ora ti elenchiamo.

Perché scegliere il Conto Arancio?

Il conto corrente di ING si distingue per sicurezza e convenienza, e un modo molto smart di gestire tutto quanto. Abbiamo selezionato per te i motivi per cui questo conto rappresenta un’ottima scelta:

Rendimento superiore : con il 5% lordo annuo sulle somme vincolate per un anno, il Conto Corrente Arancio si distingue nel panorama bancario per la sua generosità. È l'opportunità perfetta per far crescere i tuoi risparmi senza rischi.

: con il 5% lordo annuo sulle somme vincolate per un anno, il Conto Corrente Arancio si distingue nel panorama bancario per la sua generosità. È l'opportunità perfetta per far crescere i tuoi risparmi senza rischi. Flessibilità senza costi aggiuntivi : aprire e gestire il tuo conto è completamente gratuito. Non ci sono spese di apertura, gestione, trasferimento o chiusura. In più, i prelievi e i bonifici non hanno costi per i primi 12 mesi. Se continui ad accreditare lo stipendio, questi vantaggi persistono nel tempo, liberandoti da preoccupazioni e costi nascosti.

: aprire e gestire il tuo conto è completamente gratuito. Non ci sono spese di apertura, gestione, trasferimento o chiusura. In più, i prelievi e i bonifici non hanno costi per i primi 12 mesi. Se continui ad accreditare lo stipendio, questi vantaggi persistono nel tempo, liberandoti da preoccupazioni e costi nascosti. Facilità e convenienza : puoi aprire il tuo Conto Corrente Arancio comodamente online e iniziare subito a godere dei suoi benefici. La procedura è rapida e intuitiva, pensata per offrirti un'esperienza utente senza stress.

: puoi aprire il tuo Conto Corrente Arancio comodamente online e iniziare subito a godere dei suoi benefici. La procedura è rapida e intuitiva, pensata per offrirti un'esperienza utente senza stress. Sicurezza e protezione: ING è noto per la sua affidabilità e sicurezza nel settore bancario. Gestisci i tuoi fondi con la tranquillità di sapere che sono in mani sicure, con la possibilità di accedere al tuo denaro quando ne hai bisogno, senza vincoli.

Come puoi approfittare del tasso al 5%? Semplicissimo, devi solo aprire il conto online entro l'11 maggio e scegliere di accreditare il tuo stipendio entro il 31 agosto o effettuare un versamento di almeno 1.000 euro ogni mese. In questo modo potrai iniziare a guadagnare di più sui tuoi risparmi. L’apertura online è un processo facile e intuitivo, ti basta cliccare qui sotto per iniziare.

Con queste caratteristiche, il Conto Corrente Arancio è molto più di un semplice conto bancario; è uno strumento che ti supporta nel far crescere il tuo patrimonio con offerte competitive e una gestione del risparmio intelligente. Non aspettare oltre, visita oggi stesso il sito di ING per scoprire di più su come far fruttare i tuoi soldi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.