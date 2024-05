Scopri l'offerta di PrivateVPN: 24 mesi REGALATI e uno sconto dell'85%

Navigare in rete in completa sicurezza e con la massima privacy è ormai importantissimo. Per garantire questa protezione, PrivateVPN propone un'offerta imperdibile: 12 mesi di servizio VPN più 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto incredibile dell'85%.

L'utilizzo di una VPN privata come PrivateVPN offre una soluzione efficace a tutte le tue preoccupazioni: minacce online, tracciamenti e truffe. I tuoi dati rimarranno sempre al sicuro, grazie alla crittografia avanzata e alle numerose funzionalità incluse.

Sblocca contenuti e rimani protetto con una VPN privata

PrivateVPN è uno dei fornitori di VPN privati in più rapida crescita al mondo e garantisce ai propri utenti la possibilità di navigare in rete in modo sicuro e veloce. Una delle principali caratteristiche di PrivateVPN è la capacità di sbloccare contenuti geograficamente limitati: video, accesso social o altri siti web, potrai accedervi ovunque nel mondo.

Questo è possibile grazie agli oltre 200 server disponibili in 63 Paesi al mondo. Per non cadere in rallentamenti, PrivateVPN garantisce anche velocità elevate e larghezza di banda illimitata, per un'esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni o buffering. Sono disponibili fino a 10 connessioni simultanee.

Naturalmente tutto è sempre crittografato a 2048-bit con AES-256. A ciò si aggiunge una rigorosa politica di zero registrazione dati, che impedisce a chiunque - compreso il provider - di vedere le tue attività online. Infine, PrivateVPN fornisce anche supporto clienti interno, sempre disponibile a risolvere le problematiche degli utenti.

PrivateVPN è semplicissima da usare: ti basta sottoscrivere un piano online, ora puoi anche approfittare della promozione che ti offre 36 mesi di servizio a soli 2,08 euro al mese, e installare la VPN in un solo clic. In pochi secondi sarai pronto a navigare in completa sicurezza su qualsiasi dispositivo e sistema operativo, tra quelli supportati. Se non sei soddisfatto, puoi sempre richiedere un rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.