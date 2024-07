Come vedere la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici in diretta streaming dall'estero

Ci siamo: è tutto pronto per la partenza dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il prossimo venerdì 26 luglio, a partire dalle 19:30, è prevista la Cerimonia di Apertura che si articolerà in una sfilata in barca, lungo la Senna, e poi in un evento al Trocaderò, l'area antistante la Tour Eiffel.

Per guardare la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi 2024 in streaming è possibile affidarsi a Rai Play, che trasmetterà anche diverse gare dei Giochi che prenderanno il via tra pochi giorni. Per chi si trova all'estero, invece, per seguire la diretta con commento in italiano è sufficiente utilizzare una VPN e scegliere un server situato in Italia per avviare la connessione. In questo modo, è possibile accedere a Rai Play evitando qualsiasi blocco geografico (lo stesso meccanismo vale anche per seguire le gare).

La VPN da scegliere in questo momento è NordVPN, ora disponibile in offerta al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, puntando sul piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta in questione è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Come vedere la Cerimonia di Apertura dall'estero: la procedura

Ecco la procedura da seguire per vedere la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 (e anche le gare) su Rai Play anche da fuori Italia:

attivare una VPN come NorVPN

installare la VPN sul proprio dispositivo

aprire l'applicazione e avviare la connessione VPN selezionando un server italiano

collegarsi a Rai Play per seguire la diretta

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi 2024 è programmata per venerdì 26 luglio, a partire dalle 19.30. La VPN da scegliere è, invece, NordVPN, ora disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.