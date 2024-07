ExpressVPN: velocità e sicurezza al top in sconto del 50%

C'è una nuova offerta sul sito ufficiale di ExpressVPN: il piano di 12 mesi è in promozione a metà prezzo, al costo di 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro. A questo si aggiungono i tre mesi extra in regalo e il rimborso garantito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Larghezza di banda illimitata ad alta velocità, supporto clienti attivo 24 ore su 24 (sette giorni su sette) e funzionalità di sicurezza online avanzata: questi i principali punti di forza di ExpressVPN, punto di riferimento in Italia e all'estero nel settore VPN.

ExpressVPN: il piano di 12 mesi è in offerta a metà prezzo

Blocco degli annunci e dei tracker, insieme a un robusto gestore di password. Questi i punti salienti delle opzioni di sicurezza proposte da ExpressVPN, per una navigazione online più sicura e protetta.

Altri elementi di spicco sono l'utilizzo della migliore crittografia del settore (AES a 256 bit), la politica no-log certificata, l'utilizzo di DNS privati e crittografati su ogni server, e la tecnologia proprietaria Trusted Server. Grazie a quest'ultima gli utenti hanno la garanzia che i loro dati personali non vengano mai salvati su un'unità di disco rigido, per una sicurezza nettamente superiore.

L'altro grande punto di forza di ExpressVPN è la velocità dei suoi server VPN, tanto da essere considerata come una delle migliori VPN da questo punto di vista nel nostro Paese. Non c'è da stupirsi, quindi, se venga consigliata in particolare a quanti vogliono usufruire del servizio di rete virtuale privata per lo streaming di grandi eventi sportivi o per il gaming.

Il piano di 12 mesi di ExpressVPN è in offerta a 6,67 euro al mese, in sconto del 49% rispetto al prezzo di listino di 12,95 euro.

