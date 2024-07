Naviga sicuro con Norton Secure VPN: protezione completa

Nel mondo caotico di internet, Norton Secure VPN è la nostra guardia del corpo digitale. Con la protezione completa per i nostri dati personali, questa VPN premium difende la nostra privacy online sempre e ovunque. Ma cosa rende Norton Secure VPN una scelta così eccezionale? Innanzitutto, crea un tunnel di comunicazione crittografato che maschera l'identità dell'utente e dei dati trasmessi. Vediamo di seguito tutti gli altri vantaggi.

Protezione completa: il superpotere di Norton Secure VPN

Stai navigando nel web in cerca dell'offerta del secolo su Amazon o del meme perfetto su Facebook mentre sorseggi un cappuccino in un bar. La connessione Wi-Fi pubblica può essere un nido di minacce cibernetiche. Per fortuna, Norton Secure VPN rileva le reti compromesse, disabilitando automaticamente la connessione se qualcosa non quadra, proteggendo così la tua privacy. Questo interruttore di sicurezza funziona perfettamente su dispositivi Windows e Android.

Il bello di questa VPN è che non si limiti a proteggere solo il PC Windows, ma offre difesa completa su Mac e dispositivi mobili Apple. Quindi, se hai un iPhone, un Samsung o laptop Android, navigherai senza preoccupazioni. Norton non solo protegge, ma lo fa con stile, evitando di registrare le tue attività di navigazione. Nemmeno gli operatori telefonici possono accedere alle informazioni.

Per convincerti a sottoscrivere l’abbonamento, Norton Secure VPN ti fa una proposta: una prova gratuita di 30 giorni. Durante questo mese, potrai andare in ogni angolo del web, tutto senza spendere un centesimo. Se, per qualche incredibile ragione, decidi che questa VPN non fa per te, nessun problema: puoi approfittare della garanzia "soddisfatti o rimborsati" entro 60 giorni.

Alla fine del periodo di prova, Norton Secure VPN ti offre la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento annuale al prezzo scontato di 39,99 euro. Non rinunciare alla protezione completa per tutti i vostri dispositivi, siano essi PC, smartphone, o Mac.

