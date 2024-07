Guarda le serie targate HBO con questo trucco immediato

HBO è un'emittente televisiva statunitense appartenente a Home Box Office, che a sua volta rientra in Warner Bros. Discovery. In Italia sono in tanti a conoscerla, grazie alle serie tv confezionate nel corso degli ultimi anni, tra le più premiate da pubblico e critica. Nella lista delle serie televisive di HBO si annoverano ad esempio Il Trono di Spade, il prequel House of the Dragon, Euphoria e The Last of Us.

Qui in Italia le serie HBO sono trasmesse molto spesso su Sky, e quasi sempre in differita rispetto agli Stati Uniti. Esiste però un modo per accedere direttamente al catalogo di Max, il servizio streaming dell'emittente televisiva americana, senza dover passare attraverso abbonamenti o piattaforme illegali: la soluzione è attivare un servizio VPN, scegliere un server posizionato negli Stati Uniti e completare l'iscrizione.

Tra i migliori servizi oggi disponibili si annovera NordVPN, che in queste ore è in offerta a 3,99 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro, con sconti fino al 69% sui piani di due anni.

Come guardare le serie HBO dall'Italia

Premessa: l'iscrizione a Max, il servizio streaming di HBO, non è disponibile in Italia. Qui in Europa, invece, lo è in nazioni come Spagna, Francia, Danimarca, Portogallo, Svezia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Serbia, Romania, Polonia, Norvegia, Montenegro, Moldavia, Finlandia, Isole Faroe, Croazia, Bosnia ed Erzegovina e Andorra. Allo stesso modo, è presente negli Stati Uniti e nella maggior parte dei Paesi del Sud America.

Ora che conosci le nazioni in cui la piattaforma streaming Max è presente, non ti resta che attivare un servizio VPN per simulare una connessione da uno di questi Paesi e completare l'iscrizione.

Puoi riuscirci in tutta sicurezza con NordVPN, punto di riferimento nel settore per velocità dello streaming e funzionalità di sicurezza extra. Collegati a questa pagina del sito ufficiale per l'offerta.

