Samsung Live Translate: feature AI in arrivo su app di terze parti

Samsung sta ampliando le funzionalità di traduzione della sua serie Galaxy S24, portando la funzione "Live Translate" a un maggior numero di applicazioni Android di terze parti. Questa innovazione segna un significativo passo avanti nella tecnologia di traduzione in tempo reale, offrendo agli utenti una comunicazione senza barriere linguistiche su diverse piattaforme.

Introdotta con la serie Galaxy S24, Live Translate permette di tradurre le conversazioni telefoniche in tempo reale direttamente sul dispositivo. Questa funzione, già disponibile nell'app Telefono di Samsung per le chiamate effettuate tramite l'operatore telefonico, verrà presto estesa ad altre app di messaggistica come WhatsApp, Google Meet, KakaoTalk e Telegram. L'obiettivo è facilitare la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse, rendendo le interazioni più fluide e comprensibili.

Durante una chiamata vocale su un'app compatibile, Live Translate riconosce automaticamente la lingua parlata dall'interlocutore e la traduce nella lingua impostata dall'utente. La traduzione viene visualizzata sullo schermo in tempo reale, permettendo agli utenti di seguire la conversazione senza difficoltà. Questa funzionalità non solo semplifica le chiamate internazionali, ma rende anche più accessibili le comunicazioni quotidiane in contesti multilingue.

Quando verrà rilasciato Live Translate su app di terze parti?

Samsung non ha ancora annunciato una data precisa per il rilascio di Live Translate su app di terze parti. Tuttavia, l'azienda ha confermato che la funzione è in fase di sviluppo e verrà distribuita a breve.

Questo annuncio rappresenta un passo importante verso una comunicazione più accessibile e inclusiva, abbattendo le barriere linguistiche e facilitando l'interazione tra persone di tutto il mondo. L'introduzione di Live Translate su una gamma più ampia di applicazioni di messaggistica dimostra l'impegno di Samsung nel migliorare la comunicazione globale.

Con la possibilità di tradurre conversazioni in tempo reale, gli utenti possono godere di interazioni più naturali e comprensibili, indipendentemente dalla lingua parlata. Questa innovazione non solo potenzia le capacità dei dispositivi Galaxy S24, ma promuove anche una maggiore inclusività e accessibilità nella comunicazione quotidiana.