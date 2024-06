WhatsApp Business includerà presto funzionalità AI

L'anno scorso, durante la Q3 2023, Mark Zuckerberg ha parlato di come sfruttare l'intelligenza artificiale per far sì che gli account aziendali rispondano ai clienti in merito a domande di acquisto e supporto. A distanza di qualche mese, Meta ha annunciato funzionalità AI per l’app WhatsApp Business. Ad esempio, l’intelligenza artificiale potrà aiutare essere usata per creare annunci click-to-WhatsApp oppure per generare risposte alle FAQ dei clienti. Mark Zuckerberg ha annunciato tali strumenti alla conferenza Meta Conversations, svoltasi in Brasile. Zuckerberg ha dichiarato che l’azienda non vuole creare soltanto bot rivolti ai consumatori sulla sua piattaforma. Meta vuole anche introdurre agenti AI pe aiutare le aziende nelle conversazioni con i clienti. Gli utenti di WhatsApp Business poi potranno sfruttare l'intelligenza artificiale per creare inserzioni su Facebook e Instagram che possono avviare una chat WhatsApp con un'azienda.

WhatsApp Business: Meta indicherà quando i messaggi sono creati dall’AI

Meta ha affermato che sta testando anche l’assistenza clienti AI, che risponderà automaticamente alle domande dei clienti relative al catalogo o alle domande frequenti. Attualmente, la società di Menlo Park sta testando questa capacità con commercianti selezionati in India e Singapore, con una futura espansione in Brasile. Meta ha osservato che prevede di indicare chiaramente i messaggi di WhatsApp Business generati dall'intelligenza artificiale. Ciò permetterà ai clienti di sapere che non stanno parlando con un rappresentante di un'azienda, ma con l’AI. WhatsApp ha anche parlato di sfruttare l’intelligenza artificiale per inviare messaggi a un gruppo di utenti anziché a tutti i clienti iscritti per ricevere aggiornamenti da un’azienda. La società ha affermato che ora il suo gestore annunci suggerirà un pubblico adatto a ricevere messaggi oltre agli aggiornamenti per i loro ordini.

I partner commerciali di Meta per l'API WhatsApp, come RelianceJio’s Inerakt, Tiger Global ecc., offrono già alcuni di questi strumenti attraverso le loro soluzioni CRM (gestione delle relazioni con i clienti) basate su WhatsApp. Tuttavia, Meta offre i propri strumenti gratuitamente e sta cercando di rivolgersi ai commercianti che potrebbero non volersi preoccupare di acquistare strumenti aggiuntivi. In un report congiunto, Meta e Bain & Co. hanno affermato che esiste un’enorme opportunità per ampliare il commercio conversazionale con assistenti generativi basati sull’AI. Il report rileva che in un paese come l’India, questi strumenti possono trasformare le conversazioni dei consumatori rendendole più multimodali, vernacolari e intuitive. Sebbene Meta offra questi strumenti senza alcun costo, il principale motore delle entrate sulla piattaforma WhatsApp Business è il numero di conversazioni delle aziende con i clienti. Con i nuovi strumenti di intelligenza artificiale, Meta spera di aumentare tale numero.