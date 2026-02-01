Saily Ultra: la eSIM che rivoluziona i viaggi internazionali a poco prezzo

Creare una connessione dati affidabile in viaggio o quando sei spesso in movimento non è più un lusso da esperti tech. Con Saily e il suo piano ULTRA puoi avere internet globale illimitato, strumenti di sicurezza digitale avanzati e vantaggi premium pensati espressamente per chi viaggia frequentemente - tutto in un unico abbonamento semplice da gestire.

Se finora non pensavi di volere una eSIM o di avere bisogno di un piano dati globale, dopo aver scoperto cosa fa Saily Ultra… non potrai più farne a meno.

Per chi viaggia continuamente. la soluzione più tranquilla e affidabile

Il piano Saily Ultra è una soluzione premium pensata per chi non si accontenta di piani dati base. Con un unico abbonamento mensile ricevi:

Dati globali illimitati utilizzabili in oltre 110 paesi, così puoi restare sempre connesso ovunque tu vada.

30 GB al mese ad alta velocità , e dopo questa soglia continui a navigare senza limiti a velocità ridotta.

Rimborso in crediti Saily dell’8 % sugli acquisti di piani dati, così risparmi di più ogni volta che usi il servizio.

È la soluzione ideale se viaggi spesso per lavoro, studi all’estero o semplicemente ami esplorare il mondo senza preoccuparti di dove o come restare connesso. Uno dei grandi vantaggi di Saily Ultra è che non si limita a darti internet: include anche strumenti avanzati per la sicurezza digitale, fondamentali quando usi reti sconosciute in aeroporto, hotel o caffè. Abbonamento mensile a servizi di sicurezza come NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni inclusi nel piano, ma anche protezione web e blocco annunci, che mantengono i tuoi dati al sicuro e riducono i rischi online. In più, posizione virtuale che ti permette di navigare come se fossi in un altro paese, utile per accedere ai tuoi contenuti preferiti anche all’estero. Tutto questo significa che puoi concentrarti sul tuo viaggio o sul lavoro senza pensare a potenziali rischi digitali.

