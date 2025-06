Saily: connettività globale a partire da meno di 2€

Viaggiare connessi non è mai stato così facile ed economico. Con Saily, la piattaforma nata dai creatori di NordVPN, è possibile accedere a piani dati eSIM internazionali a partire da meno di 2 euro, mantenendo una connessione stabile e sicura in oltre 200 destinazioni in tutto il mondo. Perfetta, quindi, per chi viaggia spesso e vuole dire addio ai costi esorbitanti del roaming.

Destinazioni popolari a prezzi competitivi

L’idea alla base di Saily è semplice quanto rivoluzionaria: una sola eSIM per restare connessi in qualsiasi parte del mondo. Con un'app dedicata e un processo di installazione rapido, bastano pochi tocchi per configurare la propria connessione dati prima ancora di atterrare.

Il servizio offre piani flessibili per ogni esigenza: da chi ha bisogno di 1 solo GB a chi preferisce pacchetti regionali o globali. Il tutto senza cambiare fisicamente SIM, con attivazione automatica all’arrivo nella destinazione scelta.

Saily ha reso la connettività accessibile ovunque. Ecco alcuni esempi di tariffe:

Tailandia da 2,99 dollari

da 2,99 dollari Stati Uniti e Turchia da 3,99 dollari

e da 3,99 dollari Giappone , Francia , India e Malesia da 3,99 dollari

, , e da 3,99 dollari Cina da 4,49 dollari

da 4,49 dollari Emirati Arabi Uniti da 3,99 dollari

Saily non si limita al prezzo. Tra i punti di forza troviamo l'assistenza 24/7 via chat, la possibilità di ricevere un avviso quando si supera una certa soglia di dati usati, possibilità di aggiungere nuove destinazioni alla stessa eSIM, installazione rapida e automatica tramite app (ma assicurati di avere uno smartphone compatibile con questa tecnologia!).

Saily ridefinisce il concetto di roaming: a partire da meno di 2 euro, ogni viaggiatore può accedere a piani dati convenienti e affidabili in oltre 200 destinazioni. Che tu sia in vacanza oppure in viaggio di lavoro, avrai una connessione stabile garantita praticamente ovunque. Scegli il tuo piano e installa la tua eSIM Saily online!

