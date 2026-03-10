Amazon Italia amplia il servizio Paga in Contanti: oltre 35.000 punti vendita convenzionati

In un panorama in cui l’accessibilità e l’inclusione sono diventati pilastri fondamentali per il commercio digitale, Amazon Paga in Contanti si impone come una soluzione innovativa pensata per abbattere le barriere che ancora oggi limitano l’accesso di milioni di italiani all’universo dell’e-commerce.

A sottolineare questa missione, è stato Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon Italia, che ha presentato una svolta significativa: il servizio di pagamento in contanti raggiunge ora una capillarità senza precedenti, estendendosi a oltre 35.000 punti vendita convenzionati sparsi su tutto il territorio nazionale. Questa iniziativa, resa nota il 10 marzo 2026, si inserisce in una strategia ampia di inclusione finanziaria, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete anche a chi non possiede carte di credito o preferisce gestire i propri acquisti in modo tradizionale.

Il funzionamento del servizio è stato progettato per essere immediato e intuitivo, in linea con la filosofia di semplicità che da sempre caratterizza Amazon.it. Al momento del checkout, l’utente può selezionare la modalità “Paga in Contanti” e individuare, tramite un apposito link, il negozio abilitato più vicino tra ricevitorie, edicole, tabaccherie e bar aderenti. Una volta confermato l’ordine, il sistema invia automaticamente un codice a barre e un codice univoco tramite e-mail, che dovranno essere presentati entro 72 ore presso uno dei punti vendita convenzionati. Il pagamento, effettuabile senza alcun costo aggiuntivo, rappresenta un’opportunità preziosa soprattutto per chi non ha accesso ai servizi bancari tradizionali o predilige l’uso del contante nella vita quotidiana.

A pagamento avvenuto, il commerciante rilascia una ricevuta cartacea che attesta la transazione, mentre Amazon.it conferma via e-mail la ricezione dell’importo e avvia la preparazione della spedizione. Il cliente può quindi scegliere tra la consegna a domicilio o il ritiro presso gli Amazon Locker – postazioni self-service – o presso gli Amazon Counter, ovvero punti di ritiro con personale dedicato. Questa flessibilità permette di adattare l’esperienza d’acquisto alle esigenze di ogni singolo utente, ampliando le possibilità di accesso e semplificando la logistica della consegna.

Un aspetto di rilievo riguarda la gestione delle restituzioni: in caso di reso, l’importo non viene restituito in contanti, ma accreditato come saldo buono regalo direttamente sul profilo dell’utente, rendendo immediatamente disponibili i fondi per nuovi acquisti senza la necessità di procedure di rimborso complesse o lunghe attese. Questa soluzione, oltre a garantire rapidità, rafforza la sicurezza e la trasparenza dell’intero processo.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di profonda trasformazione del e-commerce Italia, dove la diversificazione dei metodi di pagamento è diventata un fattore cruciale per attrarre una clientela sempre più ampia e variegata. Oltre al pagamento in contanti, Amazon.it offre già numerose opzioni: carte di credito, debito e prepagate, addebito diretto, rateizzazione, buoni regalo e il servizio BANCOMAT Pay®. L’introduzione del contante, tuttavia, assume un valore simbolico e pratico: si tratta di una risposta concreta alle esigenze di una fetta di popolazione ancora legata a modalità di pagamento tradizionali, spesso escluse dai circuiti digitali.

L’annuncio di Amazon Paga in Contanti arriva in un momento in cui le piattaforme di vendita online sono impegnate a eliminare ogni ostacolo all’accesso, puntando su soluzioni che rendano lo shopping online realmente universale. La scelta di includere ricevitorie, edicole, tabaccherie e bar tra i punti vendita convenzionati dimostra una particolare attenzione alle abitudini e alle esigenze dei consumatori italiani, offrendo loro la possibilità di integrare il digitale nella quotidianità senza rinunciare alle proprie preferenze.

Per chi desidera approfondire ogni dettaglio operativo, dalle domande più frequenti alla mappa aggiornata dei ricevitorie edicole tabaccherie aderenti, è possibile consultare la sezione dedicata su www.amazon.it/pagaincontanti. Il servizio sarà disponibile nelle prossime settimane per tutti gli utenti, segnando un nuovo passo avanti verso un e-commerce più inclusivo, flessibile e vicino alle reali esigenze delle persone.

