Le offerte Octopus Energy per risparmiare su luce e gas

Scegliere la giusta tariffa per luce e gas è fondamentale per gestire al meglio le spese domestiche. Octopus Energy Italia Srl propone diverse soluzioni pensate per adattarsi alle esigenze delle famiglie, con energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, condizioni trasparenti e senza vincoli contrattuali. Le offerte disponibili permettono di scegliere tra prezzo fisso e prezzo indicizzato, offrendo maggiore flessibilità a seconda delle preferenze di consumo e delle condizioni di mercato.

Octopus Fissa 12M: prezzo bloccato per un anno

La tariffa Octopus Fissa 12M è pensata per chi preferisce stabilità e vuole evitare le oscillazioni del mercato energetico. Con questa offerta, il costo della materia prima rimane bloccato per 12 mesi, permettendo di pianificare meglio le spese.

Per l’energia elettrica il prezzo della materia prima è pari a 0,132 €/kWh, mentre per il gas è 0,53 €/Smc. A questi costi si aggiungono le spese di commercializzazione, pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. Una soluzione è ideale per chi desidera maggiore sicurezza sul prezzo dell’energia e preferisce evitare eventuali aumenti legati alle variazioni del mercato.

Octopus Flex: tariffa indicizzata al mercato

Per chi invece preferisce seguire l’andamento dei mercati energetici esiste Octopus Flex, una tariffa con prezzo indicizzato. In questo caso il costo dell’energia varia in base agli indici di riferimento del mercato.Per la luce il prezzo è collegato al PUN Mono, a cui viene aggiunto un contributo di 0,0088 €/kWh, mentre per il gas il riferimento è il PSVDAm, con un margine di 0,06 €/Smc. Anche in questo caso i costi di commercializzazione sono pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, con IVA e imposte escluse.

Questa opzione può risultare vantaggiosa nei periodi in cui i prezzi dell’energia sul mercato risultano più bassi, permettendo potenzialmente di risparmiare rispetto alle tariffe a prezzo fisso.

Attivazione semplice e senza modifiche tecniche

L’attivazione delle offerte Octopus Energy è semplice e non richiede interventi tecnici sul contatore. La potenza del contatore della luce e la classe del contatore del gas rimangono infatti le stesse del contratto precedente. Eventuali modifiche possono essere richieste successivamente all’attivazione. Questo permette di cambiare fornitore senza interruzioni del servizio e senza lavori sull’impianto domestico.

Energia rinnovabile e trasparenza

Uno degli elementi centrali dell’offerta Octopus Energy è l’impegno verso la sostenibilità. L’energia elettrica fornita proviene infatti al 100% da fonti rinnovabili, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale dei consumi domestici.Per conoscere l'offerta di Octopus clicca qui.