Offerta Very Mobile: 200 GB, minuti illimitati e 5G Full Speed

Nel mercato della telefonia mobile continuano ad arrivare offerte sempre più competitive, soprattutto per chi cerca tanti Giga, velocità elevate e un canone mensile contenuto. Tra le proposte più interessanti del momento c’è quella di Very Mobile, che mette a disposizione 200 Giga in 5G Full Speed, minuti illimitati e SMS illimitati a 6,99€ al mese per sempre.

L’offerta è rivolta ai clienti che provengono da operatori come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri, e si presenta come una soluzione pensata per chi desidera navigare tanto senza doversi preoccupare di costi nascosti o vincoli contrattuali. A rendere ancora più interessante la promozione ci sono anche un mese omaggio, la spedizione gratuita della SIM e un costo di attivazione ridotto a 0,99€ invece di 9,99€.

5G Full Speed fino a 2 Gbps

Uno degli elementi più rilevanti dell’offerta è la possibilità di navigare in 5G Full Speed con velocità massima fino a 2 Gbps, a patto di disporre di uno smartphone compatibile e di trovarsi in una zona coperta dalla rete 5G di Very Mobile. Si tratta di una caratteristica interessante per chi utilizza la connessione mobile per streaming, lavoro da remoto, social, hotspot o download di file molto pesanti.

L’offerta include anche hotspot gratuito, permettendo così di condividere la connessione con altri dispositivi senza costi aggiuntivi. In questo modo lo smartphone può trasformarsi facilmente in un punto di accesso internet per tablet, PC o altri dispositivi connessi.

Prezzo trasparente e nessun costo nascosto

Very Mobile punta molto sulla trasparenza. Il prezzo dell’offerta resta 6,99€ al mese per sempre, senza vincoli di durata, senza penali di disattivazione e senza costi extra inattesi. È una formula che si rivolge a chi vuole sapere con precisione quanto spenderà ogni mese, evitando sorprese in bolletta o spese impreviste.

Anche nel caso in cui i Giga inclusi vengano terminati, la navigazione si blocca automaticamente, così da evitare addebiti aggiuntivi. L’utente può decidere in autonomia se far ripartire l’offerta direttamente tramite app, rinnovandola al costo mensile previsto.

SIM fisica o eSIM, attivazione semplice

Un altro punto di forza della proposta è la flessibilità in fase di attivazione. L’offerta è disponibile sia con SIM fisica sia in formato eSIM virtuale, una soluzione sempre più richiesta da chi possiede dispositivi compatibili e preferisce evitare la scheda tradizionale.

L’acquisto può essere completato online in pochi passaggi. In caso di SIM fisica, la consegna avviene gratuitamente, mentre per la eSIM il QR Code viene inviato via email. L’attivazione può essere effettuata con SPID, carta d’identità elettronica oppure tramite video identificazione, rendendo il processo rapido e accessibile. Per conoscere l'offerta completa di Very Mobile clicca qui.

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