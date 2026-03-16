Apple lancia AirPods Max 2: più cancellazione del rumore, audio lossless e nuove funzioni intelligenti

Apple amplia la propria famiglia di cuffie premium annunciando AirPods Max 2, nuova generazione delle celebri cuffie over-ear che introduce miglioramenti sostanziali in termini di qualità audio, cancellazione del rumore e funzionalità smart. Il nuovo modello integra il chip H2, che consente un’elaborazione audio più avanzata e porta per la prima volta sulle AirPods Max diverse tecnologie già viste sugli AirPods più recenti.

Il design resta fedele alla prima generazione, con la struttura in alluminio e l’archetto in rete traspirante, ma l’esperienza d’uso viene aggiornata in modo significativo grazie a nuovi algoritmi e funzionalità software.

Le AirPods Max 2 saranno disponibili per il preordine dal 25 marzo, mentre le prime consegne e la disponibilità negli Apple Store sono previste all’inizio del prossimo mese. Il nuovo modello arriva in cinque colorazioni: midnight, starlight, orange, purple e blue.

ANC più potente grazie al chip H2

Tra le novità principali troviamo un netto miglioramento della Active Noise Cancellation. Apple afferma che le nuove cuffie offrono una cancellazione del rumore fino a 1,5 volte più efficace rispetto alla generazione precedente.

Questo risultato è reso possibile dall’unione tra il chip H2 e nuovi algoritmi di audio computazionale, che analizzano in tempo reale i suoni ambientali per attenuarli in modo più preciso. In contesti come viaggi in aereo, spostamenti in treno o ambienti urbani rumorosi, l’isolamento acustico dovrebbe risultare ancora più efficace.

Parallelamente, Apple ha migliorato anche la modalità Trasparenza, che ora promette un suono esterno più naturale e realistico grazie a un nuovo sistema di elaborazione digitale del segnale e alla gestione ottimizzata dei microfoni.

Audio più pulito e supporto al lossless

Sul fronte sonoro, AirPods Max 2 introducono un amplificatore a gamma dinamica più ampia, progettato per offrire maggiore pulizia del segnale e una resa più accurata delle frequenze.

L’esperienza con Spatial Audio viene ulteriormente raffinata, con una localizzazione più precisa degli strumenti e una risposta dei bassi più coerente. Medi e alti risultano inoltre più naturali, migliorando l’ascolto di musica, film e contenuti multimediali.

Una delle novità più rilevanti è il supporto all’audio lossless a 24 bit e 48 kHz tramite cavo USB-C. Questa modalità consente di ottenere una qualità sonora più fedele e apre nuove opportunità anche per chi utilizza le cuffie in ambito creativo, ad esempio con software come Logic Pro.

Funzioni intelligenti per comunicazione e creator

Il nuovo chip abilita anche diverse funzioni intelligenti. Tra queste troviamo Adaptive Audio, che regola automaticamente il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente, e Conversation Awareness, che riduce il volume quando l’utente inizia a parlare con qualcuno.

Tra le novità più interessanti compare anche Live Translation, una funzione basata su Apple Intelligence pensata per facilitare la comunicazione tra lingue diverse durante le conversazioni dal vivo.

Apple introduce inoltre Voice Isolation per chiamate più chiare, registrazione audio di qualità studio per podcaster e creator e una funzione camera remote che consente di controllare foto e video su iPhone o iPad direttamente dalla Digital Crown delle cuffie.

Prezzo e disponibilità

Le nuove AirPods Max 2 partono da 549 dollari negli Stati Uniti e saranno disponibili in oltre 30 Paesi. Apple sottolinea anche l’attenzione alla sostenibilità: le cuffie utilizzano materiali riciclati per magneti, circuiti e cuscinetti, mentre il packaging è completamente basato su fibre riciclabili.

Con questo aggiornamento Apple punta a rafforzare la propria presenza nel segmento delle cuffie di fascia alta, puntando su audio di qualità, funzioni intelligenti e integrazione sempre più profonda con l’ecosistema Apple.