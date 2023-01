Revolut Premium: come ottenere 3 mesi gratis

Nel contesto delle carte prepagate, Revolut è senza ombra di dubbio tra gli strumenti più apprezzati a livello mondiale.

In tal senso, parlano da soli i numeri, visto che sono più di 25 milioni gli utenti nel mondo che si affidano a questa piattaforma. I costi contenuti e trasparenti, tanti vantaggi e le opportunità proposte ai consumatori, sono le principali chiavi del successo di questa carta VISA.

Va poi anche considerato che, per i clienti più esigenti, Revolut offre piani avanzati. In tal senso, va sottolineato come al momento sia attiva una promozione che consente di provare Revolut Premium gratis per 3 mesi.

Questa imperdibile offerta, valida fino al 31 marzo 2023, amplia ulteriormente le possibilità per i possessori di questo strumento di pagamento. Di seguito, vedremo quali sono i vantaggi legati al piano Premium.

Revolut Premium? Dall'assistenza prioritaria a formule assicurative vantaggiose

Quali sono i vantaggi che questa sottoscrizione offre rispetto alla carta Revolut standard?

La Premium, per esempio, può essere personalizzata a livello di design, per rendere la propria carta unica nel suo genere. L'assistenza clienti, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è poi prioritaria.

Il meglio di sé però, viene offerto da questa sottoscrizione nel contesto della protezione quotidiana, con diverse soluzioni nel contesto assicurativo.

In tal senso, va considerata la copertura per furti e incidenti, abbinata a una formula simile per quanto concerne biglietti ed eventi di vario tipo. La protezione rispetto ai resi e la tutela rispetto gli acquisti online, sono ulteriori vantaggi legati a Revolut Premium.

Il tutto, ovviamente, si va ad aggiungere ai vantaggi già disponibili con la carta standard.

Di fatto, chiunque utilizzi una prepagata come primo strumento di pagamento può trovare in questa formula una soluzione ideale per le proprie esigenze.

