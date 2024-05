Reddit collabora con OpenAI per portare i suoi dati su ChatGPT

Reddit e OpenAI hanno annunciato che le due società hanno unito le forze per portare i contenuti di Reddit su ChatGPT e sui nuovi prodotti OpenAI. Il produttore di ChatGPT avrà accesso all'API dati di Reddit e diventerà anche il suo partner pubblicitario. L'API dati di Reddit è già accessibile a Google attraverso una partnership annunciata all'inizio di quest'anno. In un recente post, Reddit ha spiegato: “OpenAI porterà i contenuti Reddit su ChatGPT e nuovi prodotti, aiutando gli utenti a scoprire e interagire con le community Reddit. Per fare ciò, OpenAI accederà all'API dati di Reddit, che fornisce contenuti in tempo reale, strutturati e unici da Reddit. Ciò consentirà agli strumenti di intelligenza artificiale di OpenAI di comprendere e mostrare meglio i contenuti Reddit, in particolare su argomenti recenti”.

Reddit: OpenAI non può usare i contenuti del sito per scopi commerciali

L’accordo annunciato non deve essere visto come una strada a senso unico. Infatti, anche l'aggregatore di notizie sociali trarrà vantaggio dalla partnership. Reddit porterà nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per Redditor e mod in futuro, “basandosi sulla piattaforma di modelli di intelligenza artificiale di OpenAI per dare vita alla sua potente visione". Naturalmente, sono stati considerati anche i potenziali problemi di privacy. In questo caso, Reddit ha dichiarato: “la partnership è coerente con altri accordi sui contenuti e non modifica i Termini dell'API dati di Reddit o i Termini per gli sviluppatori. Questi stabiliscono che i contenuti a cui si accede tramite l'API dati di Reddit non possono essere utilizzati per scopi commerciali senza l'approvazione di Reddit. L'accesso all'API rimane gratuito per l'utilizzo non commerciale al di sotto della soglia pubblicata”.

L'annuncio arriva in un momento di cambiamento per OpenAI. Il co-fondatore Ilya Sutskever e il co-leader del gruppo Superalignment Jan Leike hanno annunciato l’addio pochi giorni dopo che OpenAI ha rivelato il suo modello GPT-4o e una nuova app desktop per utenti Mac. Nel frattempo, Reddit ha annunciato i risultati degli utili del primo trimestre del 2024 all’inizio di questo mese. I suoi utenti attivi giornalieri hanno raggiunto 82,7 milioni, con una crescita del 37% su base annua, e le sue entrate sono aumentate del 48% a 243 milioni di dollari.