Red Hat Enterprise Linux 9.5 include Sudo System Role

Red Hat ha appena annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Red Hat Enterprise Linux 9.5. Si tratta dell'ultima versione di questa distribuzione Linux aziendale che aiuta le organizzazioni a distribuire applicazioni e carichi di lavoro in modo più rapido e affidabile, dall'intelligenza artificiale all'edge computing. Le caratteristiche principali di Red Hat Enterprise Linux 9.5 includono diversi nuovi ruoli di sistema. Ciò include un nuovo ruolo per sudo per automatizzare la configurazione di sudo su larga scala. L’aggiornamento offre anche Red Hat Satellite 6.16 con supporto per l'installazione di Satellite Server e capsule su sistemi Red Hat Enterprise Linux 9. Infine, non mancano nuove funzionalità di gestione dei file in Web Console. In particolare, sarà possibile eseguire attività di routine di gestione dei file senza utilizzare la riga di comando.

Red Hat Enterprise Linux 9.5: introdotti anche Podman 5.0 e JDK 17

Red Hat Enterprise Linux 9.5 viene fornito anche con Podman 5.0, l'ultima versione del motore di container open source per la creazione, la gestione e l'esecuzione di container nei sistemi Linux. Vi sono poi PG Vector per PostgreSQL e nuove versioni dei set di strumenti Node.js, GCC, Rust e LLVM. L’update introduce JDK 17 come nuova implementazione predefinita di Java Dev Kit, nonché un image builder migliorato con supporto per configurazioni di immagini pre-consolidate. Come affermato da Gunnar Hellekson, Vice President e General Manager di Red Hat Enterprise Linux: "Ci impegniamo a rendere Red Hat Enterprise Linux la piattaforma zero trust più sicura sul mercato. Ciò permette alle aziende di affrontare ogni sfida a testa alta con una base sicura ai livelli più fondamentali di un sistema. Questo impegno consente all'azienda stessa di abbracciare la prossima ondata di innovazioni tecnologiche".

Per saperne di più sulle novità implementate in Red Hat Enterprise Linux 9.5, è possibile consulta il changelog completo della nuova versione. Tale distribuzione disponibile da subito tramite il Portale clienti di Red Hat per tutti i clienti esistenti con un abbonamento RHEL attivo. Chi non ha un abbonamento RHEL e desidera provare l'ultima versione di Red Hat Enterprise Linux può scaricare l'edizione di prova di 60 giorni.