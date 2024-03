Puter: OS Open Source basato su JavaScript e jQuery

Puter, sistema operativo e Desktop Environment Open Source che ha la caratteristica di poter essere utilizzato direttamente da browser Web, ha raggiunto di recente il milione di utenti. A rivelarlo è stato l'autore del progetto tramite un post su X. Si tratta di un traguardo importante per una soluzione libera e aperta che si propone come interfaccia grafica per l'accesso da remoto a server, piattaforme Cloud e servizi di Web hosting.

Caratteristiche di Puter

Questo OS basato su Internet è stato realizzato e viene aggiornato utilizzando codice JavaScript puro e jQuery. Il suo sviluppatore giustifica la scelta di non aver utilizzato soluzioni come React o Angular con l'esigenza di garantire un livello di prestazioni elevato. L'obbiettivo è quello di evitare astrazioni complesse rimanendo nel pieno controllo dello stack. Ad ispirare questo approccio sarebbero stati alcuni progetti simili, come per esempio Visual Studio Code che è stato creato senza il ricorso ad un framework.

La scelta di jQuery permette a Puter di interagire direttamente con il DOM. Ciò grazie ad un'API che consente appunto di manipolarlo e di gestire facilmente gli eventi.

Puter può essere utilizzato come alternativa a servizi per l'archiviazione e la sincronizzazione in remoto come GDrive o Dropbox. Nello stesso modo permette di gestire workstation e server così come di creare una piattaforma per la creazione e l'hosting di siti Web, Web application e giochi accessibili online. La demo pubblica del progetto mostra chiaramente come il suo funzionamento sia molto simile a quello di un qualsiasi ambiente Desktop. Il codice sorgente è invece disponibile in un repository su GitHub.

After 3 years of work and more than 1 million users, Puter is now OPEN-SOURCE!https://t.co/Mb3h5WJc2n — Puter (@HeyPuter) March 4, 2024

Installazione di Puter

Installare Puter è estremamente semplice. Par utilizzarlo basta clonare il contenuto del repository tramite git:

git clone https://github.com/HeyPuter/puter

Per poi spostarsi sulla directory del progetto, lanciare l'installer del package via npm e successivamente l'istruzione di avvio.

cd puter npm install npm start

Fatto questo l'interfaccia dell'ambiente Desktop sarà accessibile tramite l'URL locale:

http://localhost:4000

o attraverso la prima porta successiva disponibile.