reactjsday 2025: la conferenza italiana su React.js

Giovedì 16 ottobre l'Hotel San Marco ospiterà la conferenza reactjsday 2025 nella bellissima città di Verona. Si tratta di un appuntamento organizzato dai ragazzi del GrUSP, gli stessi del jsday e del phpday, che giunge alla sua 11ª edizione. L'evento è dedicato a sviluppatori e appassionati di tecnologie per il web che vogliono scoprire tutte le ultime novità sul uno dei framework JavaScript più utilizzati al mondo.

Cos'è React.js

React.js è una libreria open source sviluppata da Meta per la realizzazione di interfacce utente interattive e componenti UI. Utilizza un approccio dichiarativo e component-based che consente di creare applicazioni web scalabili e facilmente manutenibili.

Sfrutta un Virtual DOM per aggiornare il DOM reale in modo più efficiente e massimizzare le prestazioni. I componenti possono essere funzionali o basati su classi e gestire stato e ciclo di vita. Grazie a strumenti come JSX, rende il codice leggibile e modulare. È spesso usato con librerie come Redux o React Router per gestire stato e routing. Tutte caratteristiche che lo rendono una soluzione ideale per single-page application e non solo.

Di cosa si parlerà nel corso del reactjsday 2025

L'appuntamento con reactjsday 2025 sarà un'occasione per ascoltare i talk di esperti, condividere esperienze e fare networking con la possibilità di aggiornare le proprie competenze e, perché no, creare contatti e attivare nuovi progetti lavorativi. In ogni caso, sia lo sviluppatore di vecchia data che il neofita potranno assistente ad una conferenza, tutta in inglese, durante la quale si parlerà di AI, Firebase, Accessibilità, React Native, Design System, React Server Components, Testing, React compiler, State management, Next.js, SSR e molto, molto altro.

Acquista il biglietto con il codice sconto per i lettori di HTML.it

Sarà possibile assistere al reactjsday 2025 sia di persona che online in streaming. Per chi vorrà assistere all'evento in presenza vi sarà anche un pranzo e l'accesso ai coffee break nonché la disponibilità di live streaming e registrazioni dell'evento.

È ancora possibile acquistare i biglietti in Early Bird (in esaurimento) con uno sconto del 40% sul prezzo completo. I lettori di HTML.it hanno a disposizione anche uno sconto del 10% utilizzando il codice "media_HTMLIT". Non mancare!