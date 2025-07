Next.js 15.4 e anticipazioni su Next.js 16

Vercel ha annunciato il rilascio di Next.js 15.4, nuova versione del framework pensata per massimizzare performance, stabilità e compatibilità con Turbopack.

Le novità di Next.js 15.4

La novità principale del rilascio riguarda Turbopack. Infatti, con questo aggiornamento il comando:

next build --turbopack

supera il 100% dei test d'integrazione e viene adottato per la produzione anche su siti web ad alto traffico. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti verso l'adozione di Turbopack in forma stabile. Il team di Next.js si sta concentrando sull'ottimizzazione del processo di chunking nel deploy e sulla correzione dei bug segnalati dagli utilizzatori in fase alpha.

Sono state poi implementate numerose migliorie dedicate alla stabilità e alla velocità del framework, sia in Next.js core che in Turbopack.

Per la migrazione all'ultimo aggiornamento è possibile usare la CLI lanciando il comando

npx @next/codemod@canary upgrade latest

o procedere manualmente con:

npm install next@latest react@latest react-dom@latest

Anticipazioni sulla versione 16

Il post di presentazione anticipa inoltre le principali novità in arrivo con Next.js 16, aggiornamento che dovrebbe arrivare entro l'estate. Tra queste ultime abbiamo:

Cache Components (in beta): unifica Dynamic IO, use cache e Partial Prerendering in un nuovo flag cacheComponents semplificando l'ottimizzazione delle prestazioni.

(in beta): unifica Dynamic IO, e Partial Prerendering in un nuovo flag semplificando l'ottimizzazione delle prestazioni. Turbopack Builds (in beta): estende la compatibilità per i test d'integrazione.

(in beta): estende la compatibilità per i test d'integrazione. Ottimizzazione del Routing client-side : migliora il prefetching, la validazione della cache e riduce il consumo di banda per una navigazione ancora più veloce nell'App Router.

: migliora il prefetching, la validazione della cache e riduce il consumo di banda per una navigazione ancora più veloce nell'App Router. Introduzione di Route Info per ispezionare la struttura di applicazioni e componenti loading.tsx , oltre al forwarding dei log del browser verso il terminale per agevolare i flussi di debug supportati dall'AI.

per ispezionare la struttura di applicazioni e componenti , oltre al forwarding dei log del browser verso il terminale per agevolare i flussi di debug supportati dall'AI. Node.js Middleware (release stabile): il runtime per Middleware in Node.js, sperimentale fin dalla release 15.2, viene promosso a versione stabile.

(release stabile): il runtime per Middleware in Node.js, sperimentale fin dalla release 15.2, viene promosso a versione stabile. Deployment Adapters (in alpha): per creare adattatori personalizzati legati a specifici obiettivi di build e deploy.

Node.js 18, AMP e alcune API di next/image verranno infine deprecati, con guide e strumenti per agevolare la migrazione.