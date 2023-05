PureVPN: ottieni ora la tua VPN con il 79% di sconto e 4 mesi GRATIS

anche per PureVPNGli anni passano per tutti, anche per PureVPN che, proprio in questi giorni, festeggia il suo sedicesimo anno di attività.

Proprio per celebrare questo evento, il noto provider ha proposto un'interessante offerta ai propri clienti. Stiamo parlando del piano biennale che, grazie all'attuale promozione, è disponibile con il 79% di sconto rispetto al prezzo originario.

Ciò consente di ottenere tutta la protezione di PureVPN per soli 4,16 dollari al mese. A tutto ciò, poi, va aggiunto un piccolo regalo che la piattaforma vuole fare ai propri clienti.

Con la suddetta sottoscrizione, infatti, verranno aggiunti 4 mesi GRATIS extra al servizio, per una copertura pari a 28 mesi.

PureVPN compie 16 anni: ecco il gradito regalo per i suoi clienti

Perché PureVPN è un provider così apprezzato da utenti ed esperti di sicurezza?

Si tratta di un servizio che propone un pratico tunnel crittografato, utile per proteggere la privacy online e promuovere l'anonimato durante la navigazione. A contribuire al successo di questa VPN, poi, vi è anche la sua flessibilità.

La stessa, infatti, è attiva su svariati ambienti e sistemi operativi, grazie ad app specifiche e ottimizzate.

Di fatto, è possibile utilizzare PureVPN su PC Windows, macOS e Linux, ma anche su device mobile come smartphone Android e iPhone.Altrettanto interessanti sono le estensioni, applicabili sui più diffusi browser attualmente in uso.

L'infrastruttura, costituita da 6.500 server ultra-veloci e sparsi in tutto il mondo, evita sovraccarichi e permette di usufruire di una varietà impressionante di indirizzi IP.

PureVPN consente anche di utilizzare un singolo account su un massimo di 10 dispositivi: un vantaggio considerevole, soprattutto per chi intende condividere la VPN con tutta la famiglia.

A conti fatti, questo servizio si rivela ideale tanto per la semplice navigazione quanto per attività più complesse, come lo streaming audio-video o il download di torrent.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.