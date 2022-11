Quale VPN utilizzare per un PC Windows

Utilizzare una VPN con il PC Windows 10, 11 o altre versioni precedenti del sistema operativo è davvero semplice. L'accesso al servizio può avvenire anche direttamente dalle Impostazioni di Windows ma è sicuramente più immediato installare un'app dedicata, da attivare ogniqualvolta serve massimizzare la sicurezza della connessione.

Il problema nasce quado si deve scegliere quale VPN utilizzare con il PC Windows. In questo caso, infatti, le opzioni sono molteplici ma non tutte possono garantire standard elevati di sicurezza e velocità che ci si aspetta da un servizio di questo tipo. In più bisogna considerare che una VPN gratuita potrebbe presentare limitazioni nel tempo di utilizzo oltre che nella velocità della connessione.

La scelta giusta per utilizzare la miglior VPN per PC Windows è rappresentata da CyberGhost. Grazie all'offerta del Black Friday, infatti, è possibile attivare il servizio di VPN con CyberGhost al costo di appena 2,03 euro al mese. Basta scegliere l'abbonamento di 2 anni per avere 4 mesi gratis e ottenere uno sconto dell'83% sulla spesa complessiva che sarà pari a circa 56 euro per 28 mesi.

Quali sono le caratteristiche della migliore VPN per Windows

La migliore VPN per PC Windows deve presentare caratteristiche ben precise, garantendo prestazioni ottimali sia in termini di velocità che per quanto riguarda la sicurezza della connessione. Per individuare la VPN giusta è necessario:

verificare la compatibilità con la versione di Windows utilizzata (la maggior parte delle VPN è compatibile con Windows 7 e versioni successive) e la disponibilità di un'app dedicata per PC da installare senza problemi

controllare che la VPN garantisca uno standard elevato di sicurezza, grazie anche alla crittografia e ad una politica No Log

assicurarsi che non ci siano limiti di banda per la connessione applicati dal servizio

verificare la possibilità di utilizzo multi-utente (più dispositivi possono utilizzare la stessa VPN con un account) e il supporto multi-piattaforma (è necessario che ci siano app su tutte le principali piattaforme)

La VPN giusta da utilizzare su Windows: CyberGhost

Puntare su CyberGhost è la scelta giusta per utilizzare una VPN per PC Windows. Questa VPN, infatti, rientra in tutti i parametri fissati in precedenza per identificare la migliore VPN da utilizzare per una navigazione sicura e privata su di un PC Windows.

Con l'offerta del Black Friday, inoltre, CyberGhost è davvero super conveniente. La VPN comporta una spesa di appena 2,03 euro al mese con uno sconto dell'83%. Basta accedere al sito linkato qui di seguito ed attivare il piano di 2 anni per ottenere 4 mesi gratis aggiuntivi per una spesa complessiva di 56 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.