Prova Avira Prime e risparmia il 40% sul piano annuale

Avira Prime è un servizio di sicurezza online completo che offre una serie di funzionalità avanzate per proteggere i dispositivi e la privacy degli utenti. Si tratta di un servizio all-in-one che offre protezione da virus, malware e non solo. Avira non avrà mai accesso ai tuoi dati personale, grazie alla crittografia di livello industriale. Inoltre, la piattaforma non vende i dati personali degli utenti a terzi, quindi sarai sempre sicuro che nessuno potrà usare le tue informazioni in modo improprio. Attualmente, Avira Prime è disponibile un'offerta speciale che ti permette di risparmiare il 40% sul prezzo standard di 8,75 euro al mese. Attivando questa promozione, pagherai infatti solo 5,00 euro al mese per il primo anno, una cifra davvero irrisoria per un servizio di sicurezza così completo. Inoltre, con un unico abbonamento, puoi proteggere fino a 5 dispositivi, inclusi PC, Mac, Android, iOS e browser web.

Avira Prime: sicurezza e privacy totale per i tuoi dispositivi

Come già accennato, Avira Prime include un antivirus pluripremiato che protegge i tuoi dispositivi da malware, ransomware, virus e altre minacce online. L'antivirus utilizza una combinazione di tecnologie di rilevamento e blocco per garantire la massima protezione. Per garantire al massimo la tua privacy, questo antivirus include anche una VPN illimitata che ti consente di navigare in modo sicuro e anonimo su Internet. La VPN crittografa il tuo traffico web, rendendolo impossibile per gli hacker o altri malintenzionati di scoprire le tue attività online. Questo antivirus ti offre anche Oltre 30 strumenti di ottimizzazione premium, che ti permettono di migliorare le prestazioni del tuo dispositivo, tra cui un pulitore PC, un gestore delle password o gli aggiornamenti automatici di software e driver.

L'abbonamento ad Avira Prime si rinnova automaticamente, a meno che non lo annulli prima della scadenza. A partire dal secondo anno, verrà applicato il prezzo standard, ovvero di 8,75 euro al mese. Infine, se hai acquistato questo antivirus, ma hai cambiato idea, puoi richiedere un rimborso completo entro 60 giorni dall'acquisto per gli abbonamenti annuali ed entro 14 giorni dall'acquisto per gli abbonamenti mensili.

