Avira Password Manager, la cassaforte gratuita per le tue password

Avira Password Manager è la cassaforte ideale per proteggere tutti i dati d'accesso dei propri account online. Oltre all'accesso automatico, integra strumenti per la generazione di password forti e univoche, la verifica di password deboli o riutilizzate e notifiche dedicate in caso di violazioni degli account.

È compatibile con diversi dispositivi e browser ed è disponibile gratuitamente nella versione base. Scopriamo cosa offre.

Accedi in automatico ai tuoi account con Avira Password Manager

Avira Password Manager è perfetto per gestire un gran numero di account e assegnare a ognuno di essi una password efficace. Creare una password per ognuno richiede sicuramente tanto tempo, anche per i requisiti minimi di robustezza richiesti. Password Manager fa tutto questo per voi in un attimo, fornendovi la password più robusta possibile.

Tutte le password saranno salvate in un unico posto e sottoposte a criptazione, prima di procedere all'archiviazione sicura su cloud. Sarete in grado di accedere a tutte le credenziali con una sola master password per gestirle direttamente dal pannello. Non sarà più necessario cliccare su "Ho dimenticato la password" ogni volta che non la ricordate.

È anche possibile impostare Password Manager per la compilazione automatica, così non non perderete tempo nel digitare le credenziali e procedere fulmineamente nell'accesso dei vostri social o negli acquisti. La stessa funzione è disponibile anche nella versione per Android e iPhone, con cui è possibile accedere in automatico alle app installate che richiedono un account.

Grazie al supporto multipiattaforma, Avira Password Manager sincronizza le credenziali con tutti i dispositivi. È inoltre disponibile, completo di tutte le sue funzionalità, sia tramite applicativo che pannello online. Quest'ultimo funziona in combinazione con l'estensione Avira per browser, utile a salvare in automatico le credenziali.

La maggior parte di queste funzionalità sono presenti nella versione gratuita. Scegliendo la versione Pro, sarà invece possibile beneficiare del controllo automatico per le violazioni sugli account, sui siti web, nonché sull'efficacia delle password.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.