Protezione completa con Surfshark Antivirus per tutti i tuoi dispositivi, a soli 2,19€ al mese

Navigare online in sicurezza è più importante che mai, e con Surfshark Antivirus puoi proteggere i tuoi dispositivi da virus, malware e altre minacce informatiche. Garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, con pacchetti super convenienti a partire da 2,19€ al mese!

Integrato nel pacchetto Surfshark One, questo antivirus non solo offre protezione avanzata, ma include anche una VPN, strumenti per la protezione dell’identità e molto altro. Con un’installazione semplice e un'interfaccia intuitiva, Surfshark è la scelta ideale per chi cerca sicurezza online senza compromessi.

Performance incredibili per proteggerti dalle minacce del web

Con Surfshark Antivirus, la protezione è sempre attiva grazie alla protezione in tempo reale, che rileva e blocca automaticamente virus e malware durante la navigazione. Puoi eseguire scansioni personalizzabili e pianificarle in modo che il tuo dispositivo sia sempre sotto controllo senza sforzi aggiuntivi. La funzione protezione webcam ti avvisa quando un'app tenta di accedere alla tua fotocamera, garantendo maggiore privacy.

Inoltre, il software include Cloud Protect, che scansiona i file nel cloud per rilevare minacce emergenti, mantenendo il tuo dispositivo protetto anche dalle minacce più recenti. La compatibilità con Windows, macOS e Android permette di proteggere fino a 5 dispositivi con un solo account. Surfshark Antivirus è progettato per essere leggero e veloce, con aggiornamenti automatici ogni 3 ore. La sua interfaccia è semplice da usare, permettendo anche a chi non è esperto di tecnologia di navigare in totale sicurezza senza rallentamenti. Il software ha ricevuto ottimi punteggi nei test di AV-TEST, con punteggi massimi per protezione e usabilità. È incluso nel pacchetto Surfshark One, che combina antivirus, VPN e altri strumenti di protezione per la tua privacy online. Se scegli i piani a 24 mesi, risparmi fino all'86%: ad esempio, Surfshark Starter con 3 mesi extra ti viene solamente 2,19€ al mese - ovvero 59,13€ per i primi 27 mesi di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.