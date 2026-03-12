Protezione ransomware: tutto quello che devi sapere

Negli ultimi anni gli attacchi ransomware sono diventati una delle minacce informatiche più diffuse e pericolose per aziende e utenti privati. Questo tipo di malware blocca l'accesso ai dati o ai sistemi informatici e richiede il pagamento di un riscatto per ripristinarli.

Nella maggior parte dei casi gli attacchi sfruttano informazioni personali o aziendali reperite online. Per ridurre il rischio di essere presi di mira dai cybercriminali è fondamentale limitare la quantità di informazioni personali disponibili sul web.

A tal proposito, strumenti come Incogni sono una soluzione efficace: questo servizio si occupa di individuare e rimuovere i dati personali presenti nei database dei data broker, diminuendo sensibilmente le possibilità che queste informazioni vengano utilizzate per campagne ransomware.

Cos'è un ransomware e come proteggersi

Il ransomware è un tipo di malware progettato per impedire l'accesso a file, dispositivi o interi sistemi informatici. Una volta infettato il dispositivo, il software malevolo cifra i dati e mostra una richiesta di pagamento.

Gli attacchi ransomware iniziano con una fase di raccolta di informazioni sulla vittima, per poi essere veicolati tramite email di phishing, download di file infetti, vulnerabilità software o accessi remoti non protetti. I cybercriminali sfruttano i dati personali disponibili online per costruire attacchi più credibili e mirati.

Ridurre la propria esposizione digitale significa quindi diminuire anche le possibilità di essere scelti come bersaglio. Incogni aiuta proprio in questo: automatizza la richiesta di cancellazione dei dati personali dai database dei data broker, limitando la diffusione delle informazioni sensibili su internet.

