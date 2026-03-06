Avast antivirus: fino al 60% di sconto sui prodotti sicurezza

La sicurezza informatica è diventata una priorità per milioni di utenti che utilizzano ogni giorno computer, smartphone e tablet per lavoro, comunicazione e gestione dei propri dati. In questo contesto, Avast propone una promozione che permette di risparmiare fino al 60% su diversi prodotti dedicati alla protezione digitale.

Le soluzioni principali includono Avast Premium Security e Avast Ultimate, due pacchetti pensati per difendere i dispositivi da virus, malware, ransomware e attacchi informatici. Il piano Premium Security è disponibile a partire da 29,20 euro per il primo anno, pari a circa 2,43 euro al mese, mentre la versione Ultimate parte da 41,20 euro l’anno, equivalente a 3,43 euro al mese.

Entrambe le soluzioni sono compatibili con PC, Mac, Android e iPhone/iPad e possono proteggere fino a 10 dispositivi, offrendo strumenti avanzati per bloccare siti di phishing, verificare la sicurezza delle reti Wi-Fi e prevenire accessi non autorizzati ai computer.

VPN, privacy e protezione dell’identità

Oltre all’antivirus, Avast propone una serie di strumenti dedicati alla protezione della privacy online. Tra questi spicca SecureLine VPN, che permette di crittografare la connessione Internet e navigare in modo più sicuro anche su reti Wi-Fi pubbliche.

Il servizio VPN è attualmente disponibile con uno sconto del 60%, con prezzo di 37,60 euro per il primo anno invece di 93,99 euro. Questo significa un costo mensile di circa 3,13 euro, con possibilità di utilizzo su fino a 10 dispositivi.

Tra gli altri strumenti dedicati alla privacy troviamo AntiTrack, progettato per impedire il tracciamento delle attività online da parte di inserzionisti e siti web, e BreachGuard, che monitora eventuali violazioni di dati per proteggere informazioni personali e identità digitale.

Strumenti per migliorare le prestazioni del dispositivo

La suite Avast include anche prodotti pensati per migliorare le prestazioni dei dispositivi. Cleanup Premium, ad esempio, permette di eliminare file inutili e liberare spazio di archiviazione, contribuendo a rendere il computer più veloce e reattivo.

Un’altra soluzione disponibile è Driver Updater, che analizza automaticamente i driver del sistema Windows e li aggiorna quando necessario. Questo aiuta a ridurre problemi di compatibilità e a migliorare la stabilità del sistema.

Le offerte includono anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni e prodotti sviluppati nell’Unione Europea, con disponibilità per tutte le principali piattaforme.

Per conoscere l’offerta completa di Avast clicca qui.

