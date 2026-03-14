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Avast Premium e Ultimate in offerta: protezione completa a meno di un caffè al giorno

La serratura di casa ce l'hai, ma il tuo PC è protetto? Avast 2026 blocca virus, phishing e ransomware. Scopri i piani in offerta con il 50% di sconto!
Avast Premium e Ultimate in offerta: protezione completa a meno di un caffè al giorno
La serratura di casa ce l'hai, ma il tuo PC è protetto? Avast 2026 blocca virus, phishing e ransomware. Scopri i piani in offerta con il 50% di sconto!
Roberta Bonori
Pubblicato il 14 mar 2026
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Chiuderesti mai casa tua senza mettere la chiave? Probabilmente no. Eppure ogni giorno milioni di persone navigano su internet, aprono email, si connettono a reti Wi-Fi pubbliche e fanno acquisti online senza nessuna protezione. Il risultato? Virus, furti di dati e truffe digitali che colpiscono anche chi "tanto a me non capita mai". Ecco dove entra in gioco Avast- la serratura digitale che avresti dovuto installare ieri.

Proteggiti con Avast

Avast: non solo antivirus, ma un vero scudo per la tua vita online

Avast non si limita a cacciare i virus come facevano i vecchi antivirus di una volta. Funziona in background, silenzioso e costante, e interviene prima ancora che una minaccia riesca a fare danni: blocca i siti di phishing che imitano la tua banca, ti avvisa se la rete Wi-Fi del bar in cui stai lavorando è a rischio, e ferma i ransomware - quei programmi che cifrano i tuoi file e poi ti chiedono un riscatto per restituirteli. Tutto questo su PC, Mac, Android e iPhone, con un'unica piattaforma pensata per chi vuole stare tranquillo senza diventare un esperto informatico.

I prodotti di punta sono due. Il piano Premium Security a 36,50€ per il primo anno - con il 50% di sconto - è perfetto per chi cerca una protezione solida su un dispositivo: blocca malware, ransomware e siti pericolosi in tempo reale. Se invece vuoi la protezione completa a 360 gradi, il piano Ultimate a 52,50€ per il primo anno aggiunge la VPN SecureLine per navigare in anonimato, Cleanup Premium per ottimizzare le prestazioni del tuo PC e AntiTrack per impedire che aziende e inserzionisti traccino ogni tua mossa online. Entrambi i piani sono pensati per chi vuole dormire sonni tranquilli - senza sorprese. Non aspettare di essere la prossima vittima: attiva subito la tua protezione Avast e naviga online con la serenità che meriti!

Proteggiti con Avast

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