TotalAV: antivirus per la tua sicurezza digitale a 1,59€ al mese
TotalAV offre una soluzione antivirus e di sicurezza progettata per proteggere dispositivi e dati personali dalle minacce informatiche, a prezzo scontato.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 3 mar 2026
Total Security Limited lancia il prezzo più basso dell’anno per il suo pacchetto completo VPN e sicurezza online. L’offerta include VPN, antivirus e blocco degli annunci a partire da 1,59 euro al mese, con un risparmio di ben 80 euro rispetto al prezzo standard.

La VPN consente di crittografare la connessione Internet e nascondere l’attività online. Questo significa che dati sensibili come password, informazioni bancarie e cronologia di navigazione risultano protetti da hacker, provider e soggetti terzi. Il sistema crea un tunnel sicuro che rende le informazioni illeggibili a eventuali intercettazioni.

Sicurezza su Wi-Fi pubbliche

Le reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di aeroporti, hotel o caffè, rappresentano uno dei punti più vulnerabili per la sicurezza digitale. L’attivazione della VPN aggiunge un livello di protezione ulteriore, riducendo il rischio di furto di credenziali e attacchi man-in-the-middle. Anche su connessioni aperte, i dati restano protetti grazie alla crittografia.

Accesso a contenuti con restrizioni geografiche

Total VPN permette di collegarsi a oltre 50 server distribuiti in Nord America, Europa, Asia, Sud America e Oceania. Questo consente di accedere a siti e contenuti soggetti a limitazioni geografiche, aggirando eventuali blocchi imposti a livello locale o aziendale e ampliando le possibilità di streaming e navigazione.

Protezione multi-dispositivo

La soluzione è compatibile con computer desktop, laptop, smartphone e tablet. La protezione è integrata nelle applicazioni dedicate e include, oltre alla VPN, antivirus e adblocker senza costi aggiuntivi. L’azienda offre inoltre garanzia di rimborso secondo i termini previsti nelle condizioni contrattuali.

Con il prezzo promozionale di 1,59 euro al mese, Total VPN punta a rendere accessibile un pacchetto completo di sicurezza digitale, combinando velocità di connessione, protezione dei dati e flessibilità di utilizzo su più dispositivi. Per conoscere l'offerta completa clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

