PrivateVPN: naviga in sicurezza a soli 2,08€ al mese

Avere una VPN attiva è diventato negli ultimi anni fondamentale, per essere certi di poter navigare in totale sicurezza ed essere sempre protetti da possibili attacchi di hacker e cybercriminali. La scelta migliore te la propone oggi PrivateVPN, che ti dà modo di attivare un abbonamento in offerta a soli 2,08 euro al mese. Così sblocchi contenuti di tutto il mondo e tieni lontane le minacce ad un prezzo mai così competitivo. È tra i migliori servizi al mondo, come confermato dalle recensioni degli utenti. Affrettati prima che sia troppo tardi, è una promozione imperdibile.

PrivateVPN: il miglior servizio per sbloccare contenuti e navigare protetti

PrivateVPN è tra i servizi privati che più stanno crescendo negli ultimi anni. Una volta aver attivato l'abbonamento, solo oggi in promozione a 2,08 euro al mese, hai la possibilità di sfruttare la miglior velocità per guardare contenuti da ogni server del mondo e avere l'indirizzo IP sempre nascosto. Per poter iniziare ad usarla, ti bastano 60 secondi dal momento del pagamento. Non devi far altro che scaricare l'app, disponibile per Mac, Windows, Linux, iOS ed Android, e attivare il tutto. La Privacy non è mai stata così veloce, con la crittografia a 2048 bit per una connessione rapida e fluente.

Uno dei grandi vantaggi è la possibilità di connettersi ad un server estero, se per esempio vuoi guardare una serie TV su Netflix che è disponibile solo negli Stati Uniti. Pensa che, grazie a PrivateVPN, hai un accesso istantaneo ad oltre 200 server appartenenti a ben 63 Paesi in tutto il globo tra America, Asia, Europa, Africa e Medioriente. Passando ai prezzi, il canone di cui vi abbiamo parlato è quello a 2,08 euro mensili per 36 mesi, con un risparmio totale pari all'85%. Hai in alternativa 3 mesi a 6,20 euro col 50% di sconto o un singolo mese a 10,39 euro grazie al ribasso applicato del 16%.

Non perdere tempo e sfrutta subito questa promo shock, andare in rete non è mai stato così bello e sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.