Private Internet Access: VPN a 1,75€ al mese e 4 mesi extra gratis

Quando si naviga online, anche se non sembra, si è esposti a diversi pericoli. Oltre ai vari tentativi di phishing e truffe simili, spesso in pagine apparentemente innocue possono nascondersi dei malware. Alla sicurezza va poi associata anche la protezione della propria privacy. Non è infatti raro che la tua attività online venga tracciata e i tuoi dati vengano venduti a terzi. Per evitare tutto ciò, la soluzione più utile è quella di installare una VPN. Tra i servizi più apprezzati dagli utenti vi è Private Internet Access. Si tratta di una VPN davvero economica che offre svariati servizi, permettendoti di navigare in tutta sicurezza e sempre al massimo della velocità. Come molte altre VPN, PIA è a pagamento, ma ha un costo veramente irrisorio, se si sceglie il piano giusto. Infatti, sottoscrivendo un abbonamento triennale, PIA costerà soltanto 1,75 euro al mese e include anche 4 mesi extra gratis.

Private Internet Access: VPN conveniente per proteggere la propria privacy

PIA ti permette di connetterti facilmente a ognuno dei suoi 154 server NextGen (dislocati in 122 posizioni in 91 paesi del mondo), per migliorare la tua privacy online. Questa VPN può funzionare 24/7 con larghezza di banda illimitata e ciò rende la tua connessione sempre veloce. Private Internet Access si basa inoltre una rigorosa politica "no-log". Ciò il che significa che il servizio non registra nessuna informazione sulla tua attività online (indirizzo IP, i siti web che visiti e i dati che scarichi, ecc.). PIA ti offre anche un antivirus che scansiona costantemente il tuo PC alla ricerca di virus e malware, proteggendoti dagli attacchi online in tempo reale. Inoltre, riceverai notifiche immediate ogni volta che un malware si intrufola nel tuo sistema. Infine, l’ad-blocker di PIA basato sui DNS aiuta a proteggerti da annunci, tracker e siti web con probabili intenzioni malevole.

Private Internet Access è compatibile con tutti i sistemi e può essere utilizzata con un massimo di 10 dispositivi. Acquistando PIA avrai una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Inoltre, potrai anche avere la possibilità di provare gratuitamente per 7 giorni le app PIA per Android e iOS. Inizia sin da subito a proteggere le tue attività su internet. Attiva la VPN di PIA e risparmia.

