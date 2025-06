Private Internet Access: la VPN più affidabile, oggi con l’81% di sconto

Proteggere i propri dati non è mai stato così urgente né così conveniente. Private Internet Access (PIA), tra i servizi VPN più rispettati a livello globale, lancia un’offerta a tempo limitato per garantire la massima sicurezza online a partire da soli 1,99 € al mese. Una promozione esclusiva pensata per chi desidera navigare senza restrizioni, senza tracciamenti e con prestazioni elevate.

Offerta imperdibile: VPN completa a partire da 1,99 €/mese

Con questa promo, PIA propone tre piani su misura per ogni esigenza:

Mensile : 10,69€/mese – perfetto per un utilizzo temporaneo.

Semestrale : 6,79€/mese – 40,74€ ogni 6 mesi.

Piano più conveniente – 2 anni + 2 mesi GRATIS: solo 1,99€/mese, per un totale di 51,74€, con uno sconto dell’81%.

Tutti i piani includono la garanzia di rimborso entro 30 giorni, per provare PIA in totale serenità.

Sicurezza e privacy senza compromessi

Private Internet Access è molto più di una semplice VPN. È un ecosistema di sicurezza completo che integra:

Politica “no-log” certificata : nessuna attività online viene registrata o condivisa.

Software 100% open-source , per massima trasparenza e controllo.

Crittografia avanzata e protocolli personalizzabili.

Blocco integrato per pubblicità, tracker e malware .

Split tunneling, protezione anti-DNS leak e kill switch automatico.

Il tutto con una configurazione immediata su ogni dispositivo.

Accesso globale e libertà digitale

Grazie a migliaia di server in 91 Paesi, puoi sbloccare contenuti da qualsiasi parte del mondo: serie TV, musica, applicazioni e siti disponibili anche quando sei all’estero. E senza limiti: PIA consente l’uso simultaneo su dispositivi illimitati, proteggendo tutta la tua rete personale o familiare con un solo abbonamento.

Componenti aggiuntivi per una protezione ancora più completa

Vuoi di più? PIA ti permette di aggiungere:

Antivirus integrato con scansione in tempo reale e avvisi automatici.

IP dedicato, perfetto per chi ha bisogno di stabilità, anonimato e accessi esclusivi.

Per conoscere l'offerta completa di Private Internet Accessclicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.