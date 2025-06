Privacy e sicurezza online anche sulle reti Wi-Fi pubbliche con la VPN di Surfshark

Quest'estate si riproporrà il tema della privacy e sicurezza online, in particolare durante le vacanze, sia in Italia che all'estero, quando ci si collegherà ripetutamente alle reti Wi-Fi pubbliche, note per essere uno dei principali pericoli per i propri dati personali. Una soluzione efficace la offre la VPN di Surfshark, un servizio di rete privata virtuale premium e in grado di proteggere un numero illimitato di device.

In questi giorni i piani della durata di due anni sono in offerta a partire da 1,99 euro al mese, con 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Surfshark VPN è in offerta a 1,99 euro al mese

Surfshark Starter è il piano più economico e include sia il servizio di rete privata virtuale che la funzionalità Alternative ID. Quest'ultima permette di generare e-mail e informazioni personali finte, da utilizzare per registrarsi a un sito o a un servizio in rete evitando così di fornire i propri dati.

All'interno invece del servizio VPN, l'azienda Surfshark include l'utilizzo su un numero illimitato di dispositivi, il blocco di pubblicità e tracciamento dei dati, nonché la funzionalità Dynamic MultiHop, attraverso cui i dati vengono criptati due volte grazie alla doppia VPN, la quale instrada il traffico web tramite due differenti server.

Per ottenere funzionalità extra, tra cui un antivirus in tempo reale e la rilevazione di eventuali fughe di dati, è sufficiente scegliere il piano One, disponibile in offerta a 2,49 euro al mese per 24 mesi. Tra le altre cose include una protezione di tutti i dispositivi su cui è attiva l'app Surfshark, con un controllo in tempo reale di app e file.

I piani VPN della durata di due anni di Surfshark sono in offerta a partire da 1,99 euro al mese, con sconti fino all'87%. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, prevede inoltre tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni dalla data di acquisto.

