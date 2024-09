PowerToys riceverà due nuove utility nei futuri aggiornamenti

Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per PowerToys. La versione 0.84 è già disponibile con un nuovo modulo che consente di aprire e organizzare più app con un solo clic. Dopo l’uscita di tale versione, tutti gli occhi sono ora puntati sulle prossime uscite. I futuri aggiornamenti per il set di utility per Windows 10 e 11 dovrebbero diverse modifiche importanti. Questi includono la possibilità di selezionare la lingua (PowerToy attualmente utilizza per impostazione predefinita la lingua di visualizzazione di Windows) e due nuovi moduli.

La selezione della lingua in PowerToys non sembra essere il cambiamento più entusiasmante in arrivo. Tuttavia, molti più utenti saranno lieti di ottenere due nuovissime utility: File Actions Menu e New+. File Actions Menu consentirà di aggiungere nuove voci di menu contestuale per gli oggetti selezionati Questi includono la generazione di checksum, la copia o lo spostamento di file, la creazione di una nuova cartella con gli elementi evidenziati, la copia di immagini negli appunti e altro ancora. Le prime richieste di pull sono state individuate a febbraio di quest'anno e il modulo si sta finalmente avvicinando al suo debutto pubblico.

PowerToys: come funziona l’utility New+

Come accennato, il secondo "Toy" in arrivo è "New+". Il suo obiettivo è migliorare i menu poco brillanti di Windows 11 (anche se stanno migliorando nella versione 24H2 di Windows 11). L'idea è di consentire agli utenti di impostare modelli personalizzati per la creazione di file e cartelle utilizzando una voce "New+" nel menu contestuale con accesso rapido ai loro modelli, come "Cartella per documenti", "Nuova domanda di lavoro", "Progetto batch di Windows per l'elaborazione dei file", "Elenco delle cose da fare giornaliere" e altro ancora. Ad oggi non ci sono informazioni su quando arriverà il prossimo aggiornamento di PowerToys. Tuttavia, l'app riceve aggiornamenti importanti abbastanza regolarmente. Le nuove funzioni potrebbero quindi arrivare in breve tempo. Nel frattempo, è possibile scoprire di più su PowerToys 0.84 sul sito ufficiale di Microsoft.