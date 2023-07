PowerToys: nuova relase con tante correzioni e migliorie

PowerToys, la celebre utility per Windows che consente di potenziare il funzionamento del sistema con feature esclusive destinate agli utenti più “smanettoni”, ha ricevuto un nuovo e interessante aggiornamento che di certo saprà fare la felicità degli utenti che se ne servono regolarmente o di chi è intenzionato a farlo.

PowerToys: disponibile pe il download la versione 0.71.0

Sia ben chiaro, non sono state introdotte nuove funzioni, ma svariate correzioni e miglioramenti che consentono di fruirne al meglio su Windows 10 e su Windows 11.

La nuova relase disponibile è quella siglata come 0.71.0 e aggiunge la possibilità di visualizzare in anteprima il contenuto degli archivi compressi tramite Peek, quella di impostare i file .reg per l’apertura predefinita in Registry Preview e sono poi state aggiornate le impostazioni del tool che adesso meglio si adattano al design delle app di Windows 11.

Riportiamo di seguito, in dettaglio, le principali modifiche indicante nel changelog ufficiale.

Supporta l'anteprima dei file di archivio con Peek.

Risolto un arresto anomalo di PT Run causato dalla mancanza del file App.Dark.png.

Aggiunta l'impostazione per impostare Anteprima del Registro di sistema come app predefinita per l'apertura dei file .reg.

Barra del titolo e stile dell'app Impostazioni modernizzate (materiale di sfondo diica) per essere in linea con le linee guida di Windows 11.

Per scaricare e installare PowerToys e per effettuarne l’aggiornamento e sufficiente accedere alla relativa sezione del Microsoft Store. In alternativa, si può procedere tramite Prompt dei comandi avviandolo come amministratore e digitando poi il comando winget install --id Microsoft.PowerToys seguito dalla pressione del tasto Invio. Il download può altersì avvenire tramite il relativo repository su GitHub.