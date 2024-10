PowerToys 0.85.1: nuovo update corregge un paio di bug

Meno di una settimana fa, Microsoft ha rilasciato PowerToys 0.85. Questa è stata l'ultima versione principale per la popolare app di utilità per Windows 10 e 11. Tuttavia, come spesso accade con la maggior parte delle app, la nuova versione presentava alcuni bug che sono stati scoperti dopo il rilascio. Nelle scorse ore, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento minore, PowerToys 0.85.1. Il registro delle modifiche sulla pagina GitHub dell'app mostra solo due bug che sono stati risolti con questa ultima versione: Come riportato da Microsoft, è stato risolto un problema che causava l'avvio del progetto sbagliato da parte di Workspaces tramite un collegamento. Inoltre, è stato risolto un crash che si verificava quando si apriva la cartella dei modelli New+ tramite l'applicazione Impostazioni.

PowerToys 0.85.1: come ottenere l’ultimo aggiornamento minore

Gli utenti possono scaricare PowerToys 0.85.1 dalla pagina GitHub del progetto. Inoltre, è anche possibile ottenere la stessa app dal Microsoft Store. Le persone che hanno una versione precedente di PowerToys possono aggiornare all'ultima versione cliccando sull'app, quindi su Impostazioni, poi Generali e infine cliccando o premendo sulla selezione "Controlla aggiornamenti". Ciò dovrebbe permettere di scaricare l'ultima versione. Naturalmente bisogna tenere presente che questa app è solo compatibile con PC Windows 10 o 11.

Per chi se lo fosse perso, l'ultimo aggiornamento importante di PowerToys (versione 0.85) include una serie di nuove funzionalità e miglioramenti all'app. Tra questi vi è l'aggiunta di una nuova utility, chiamata New+. Dovrebbe consentire agli utenti di impostare "un set personalizzato di modelli per creare rapidamente file e cartelle da un menu contestuale di Esplora file". Altre aggiunte nella versione 0.85 includono un modo per cambiare la lingua dell'interfaccia utente per le utility nell'app. Inoltre, sono state aggiunte altre applicazioni supportate per la funzionalità Aree di lavoro in PowerToys. L’azienda di Redmond ha infine aggiunto il set di caratteri Middle Eastern Romanization e ha ridotto l'utilizzo della memoria di Peek correggendo le perdite di immagini nell'app.