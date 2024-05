POS Axerve: inserisci il codice segreto per 6 mesi di canone GRATIS

Gestisci una piccola impresa, sei un libero professionista o stai pensando di far partire la tua attività? Allora di fondamentale importanza sono i pagamenti digitali. Per avere sempre l’efficienza totale dei servizi a tua disposizione, devi attivare subito il POS di Axerve. Ossia una soluzione di pagamenti in grado di agevolare il trattamento delle transazioni elettroniche come mai prima d’ora. E non solo, perché avrai anche un controllo dei costi che non potevi nemmeno immaginare. E col codice segreto 6XTE, hai 6 mesi di canone gratuito.

POS Axerve: i pagamenti digitali non sono mai stati così trasparenti

Axerve offre soluzioni per tutte le attività che devi subito prendere in considerazione. Potrai così dire addio ad ogni tipo di preoccupazione legata a commissioni nascoste. Avendo un singolo canone mensile che è fisso e trasparente. Con tutte le tecnologie di ultime generazione già applicate, Axerve ha un sistema che si basa sulla connettività 4G e Wi-Fi, per poter garantire operazioni che siano il più possibile rapide e sicure. Così che anche i tuoi clienti saranno più soddisfatti e potranno completare la transazione in men che non si dica.

E come già detto, se inserisci il codice segreto 6XTE al momento dell’attivazione dell’offerta, avrai a tua disposizione 6 mesi di canone gratuito. Tra le soluzioni più apprezzate, c’è sicuramente la Smart. Che ha un canone fisso pari a:

17 euro + IVA al mese : per incassi fino a 10.000€ l’anno

: per incassi fino a 10.000€ l’anno 22 euro + IVA al mese: per incassi fino a 30.000 l’anno

E il costo di noleggio del POS è già incluso. Dunque come puoi già aver capito, Axerve saprà venire incontro a ogni tua singola esigenza. Che tu sia un gestore di piccole imprese, un libero professionista o un artigiano. Fai subito richiesta e, con le istruzioni dedicate, avrai il tuo POS pronto da essere usato in men che non si dica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.