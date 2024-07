Apri Conto Arancio con questo codice e ottieni 100€ di buoni

La nuova offerta di ING ti permette di ottenere fino a 100€ in buoni Amazon. Per partecipare, devi aprire un Conto Corrente Arancio Più utilizzando il codice promozionale ING2024 entro il 9 settembre.

Come ottenere i 100€ di buoni Amazon aprendo il Conto Corrente Arancio Più

Una volta aperto il conto, sarà necessario attivarlo effettuando un bonifico di qualsiasi importo. Successivamente, utilizza la carta di debito associata al conto per eseguire almeno un acquisto (di qualsiasi cifra) e riceverai il primo buono Amazon da 50€. Per ottenere il secondo buono Amazon da 50€, dovrai utilizzare la carta per spese totali di almeno 500€ entro il 29 novembre.

Il Conto Arancio offre numerosi vantaggi, tra cui l'assenza di canone e prelievi gratuiti sia in Italia che in Europa. Questo rende il Conto Arancio non solo conveniente, ma anche estremamente competitivo rispetto ad altre offerte bancarie presenti sul mercato.

Non basta però aprire e utilizzare il conto: è importante mantenere un saldo minimo di 200€ fino alla ricezione del premio. Grazie ai vantaggi del Conto Corrente Arancio Più, mantenere attivo il conto sarà facile.

Aprire il Conto Corrente Arancio Più è semplice e veloce: basta usare il codice ING e iniziare a risparmiare e guadagnare con pochi click, comodamente da casa tua. Per ulteriori dettagli e per aprire il conto, visita il sito ufficiale di ING.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.