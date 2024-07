SelfyConto, miglior conto per universitari, regala prodotti Apple

Un conto online a canone zero e con la possibilità di portarsi a casa prodotti Apple in regalo? Esiste e si chiama SelfyConto di Banca Mediolanum. Si tratta di una delle soluzioni migliori, probabilmente la migliore, quando si parla di conti per studenti universitari. Infatti, è gratuito fino al compimento del 30esimo anno di età. Ma i suoi vantaggi non sono finiti qui! E ora c'è anche l'iniziativa dei prodotti Apple in omaggio.

Con SelfyConto hai un conto online senza spese e puoi avere prodotti Apple gratis

Partiamo dalla promo Apple: in sostanza, devi invitare amici e accumulare punti. Invitando e convincendo due amici ad aprire SelfyConto, avrai diritto ad un Apple Watch SE. Portandone quattro avrai un iPad di decima generazione, mentre con sei addirittura un iPhone 15. Questo è ovviamente solo il primo passo: sul sito di SelfyConto puoi visionare tutte le condizioni per vincere i premi.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche di questo conto online, perché è indicato per gli universitari? Perché, oltre ad essere gratuito fino ai 30 anni, senza alcun costo in più è possibile utilizzare una carta di debito gratuita ed effettuare prelievi senza commissioni e bonifici SEPA gratuiti.

Oltre a ciò, è possibile associare il conto e la carta ai propri dispositivi, così da effettuare pagamenti tramite smartphone, smartwatch o tablet. Basta utilizzare app come Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay.

L'app di SelfyConto include anche diverse funzionalità aggiuntive, tra cui:

pagamenti postali, CBILL, F23 ed F24;

domiciliazione di bollette e abbonamenti;

ricariche telefoniche;

deposito contanti;

richiesta di carte di credito e prepagate.

Il conto si rivela ideale anche per chi ha appena terminato o sta per terminare gli studi, poiché consente di richiedere prestiti istantanei e linee di credito personalizzate. E anche chi supera i 30 anni può avere il canone gratuito per il primo anno.

