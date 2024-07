Conto aziendale Qonto: con questo codice ottieni 2 mesi gratis

Qonto è uno dei migliori conti aziendali online in Europa, dal momento che offre un conto business con IBAN italiano, carte Mastercard fisiche e virtuali, e servizi come F24 e pagoPA gratuiti. Inoltre, fornisce assistenza clienti sette giorni su sette e bonifici SEPA istantanei e internazionali. E ora c'è la possibilità di utilizzare Qonto gratis per due mesi! Ecco come.

Come ottenere due mesi gratis di Qonto

Grazie al codice sconto esclusivo PERFX3, puoi ottenere due mesi gratuiti sui piani Essential, Smart o Basic. I piani di Qonto partono da 9 euro al mese (108 euro all'anno per il piano Basic). Per approfittare di questa offerta, inserisci il codice promo PERFX3 durante l'iscrizione nell'apposito campo dedicato ai coupon.

I piani Basic e Smart sono ideali per ditte individuali, liberi professionisti e freelance, mentre il piano Essential è perfetto per le microimprese (da 1 a 9 collaboratori).

Qonto offre molte funzionalità utili, tra cui la fatturazione elettronica, l'associazione di carte aziendali personalizzabili e una gestione contabile completa. La gestione contabile include l'invio e la conservazione delle fatture elettroniche, la categorizzazione delle spese e la digitalizzazione delle ricevute.

Per aprire un conto aziendale online con Qonto, visita il sito ufficiale e segui le istruzioni per l'iscrizione. Assicurati di inserire il codice promozionale esclusivo PERFX3 nel campo coupon apposito per ottenere due mesi gratuiti sui piani Essential, Basic o Smart. Con tutti questi vantaggi, mantenere attivo il conto sarà semplice e conveniente. Inoltre, risparmierai grazie al canone zero e ai prelievi gratuiti in Italia e in Europa.





Il codice sconto dà diritto a 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic oppure 58€ di sconto sul piano annuale, addebitato dopo 1 mese di prova gratuita. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, è riservato esclusivamente a nuovi clienti e, per la sua attivazione, deve essere inserito in fase di registrazione online. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Ai clienti che utilizzano un codice sconto si applicano le Condizioni Generali di cui al Contratto Quadro Servizi Pagamento disponibile su qonto.com. Qonto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, di sospendere, terminare o cambiare i termini della promozione in qualsiasi momento.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.